Döner Game kommt nach Düsseldorf – und serviert Blattgold

Nach Haus des Döners zieht bald die nächste ostanatolische Imbiss-Kette nach Düsseldorf: Döner Game. Der Name des Schnellrestaurants ist an die koreanische Netflix-Serie „Squid Game“ angelehnt und auch die Innenausstattung des Lokals erinnert an die dystopische Serie.

Wann eröffnet Döner Game in Düsseldorf?

Wie die „NRZ“ berichtet, soll Döner Game Ende Juli auf Helmholtzstraße 39 in das Ladenlokal des ehemaligen Pfannkuchen-Cafés „Eckmanns Pancakes“ einziehen. Der genaue Termin für die feierliche Eröffnung in Düsseldorf-Friedrichstadt stehe noch nicht fest, wie Döner-Game-Gründer Ali Gül dem Blatt sagte. Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Döner Game in Düsseldorf: Hier gibt es Döner für 1 Cent

Nachdem in Düsseldorf neulich erst kostenlose Pommes und Shawarma-Sandwiches für einen Cent verteilt wurden, zieht Döner-Game-Gründer Ali Gül nun mit einem ähnlichen Angebot nach. Bei seiner Eröffnung soll es den Döner für einen Cent geben. Und: Bei Döner Game warten gleich drei Fleisch-Varianten auf Fans des ostanatolischen Gerichts im Fladenbrot. „Neben den zwei Klassikern wie Hähnchen und Kalb bieten wir auch noch einen dritten Spieß mit Steak an“, so Gül zur „NRZ“.

Döner Game: Das kostet der Döner mit Blattgold

Besonders dekadent: Der Döner kann auf Wunsch mit Trüffelsauce und Blattgold bestellt werden. Außerdem gibt es bei Döner Game belgische sowie Süßkartoffelpommes. Das 24-karätige Blattgold gibt es zum Döner oder zur Wurst für einen Aufpreis von nur 3 Euro dazu.

Der Döner ohne Blattgold kostet bei Döner Game mit Hähnchen oder Kalb 7 Euro, mit Steak 8 Euro. Mit Blattgold würde der Döner dann je nach Fleisch-Wahl 10 oder 11 Euro kosten. Belgische Pommes gibt es ab 3,50 Euro pro Portion.

Wo gibt es Döner Game in NRW?

In NRW ist Döner Game bereits in Leverkusen, Langengeld, Solingen, Wuppertal, Essen, Kempen, Neuss, Aachen, Bonn und Düren vertreten. Bald kommt die Filiale in Düsseldorf dazu. Über den konkreten Eröffnungstermin halten wir euch hier auf dem Laufenden.

