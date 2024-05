Pommes-Fans aufgepasst: Am Freitag, 17. Mai, gibt es Fritten for free. Wo und wann verraten wir euch im Folgenden.

Unter dem Motto „Eintreten für die #Tarifwende“ stellt der deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Freitag vor der Staatskanzlei ein Frittenmobil auf und verteilt Pommes an alle Hungrigen. „Tarifverträge und gute Arbeitsbedingungen hängen untrennbar miteinander zusammen. Und dennoch sinkt die Tarifbindung in Nordrhein-Westfalen kontinuierlich. Wir haben im März unsere Kampagne #Tarifwende gestartet. Damit machen wir uns für mehr Tarifbindung stark und fordern für Nordrhein-Westfalen einen Masterplan Tariftreue, dessen Herzstück ein Tariftreuegesetz ist“, heißt es auf der DGB-Webseite.

Um der Aktion in ganz NRW Nachdruck zu verleihen, ist die DGB mit einem Frittenmobil in verschiedenen Städten unterwegs – darunter auch in Düsseldorf.

>> Mehr Food-News aus Düsseldorf <<

Wann und wo gibt es die kostenlose Pommes in Düsseldorf?

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Das Frittenmobil macht am Freitag, 17. Mai, von 12 bis 14 Uhr vor Staatskanzlei am Johannes-Rau-Platz in Düsseldorf Halt. Hier kann sich laut DGB dann jeder eine große Pommes leisten, da sie gratis ausgegeben wird.

>> Unsere Bilder des Tages aus Düsseldorf <<