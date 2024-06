Seit April 2024 bereichert der Wein- und Trüffelspezialist Vinet die Düsseldorfer Gourmetszene mit seinem neuen Fachhandel in der Hohe Straße 29. Inhaber Flavien Lepert, gebürtiger Franzose, präsentiert hier eine Auswahl an handverlesenen Weinen und Feinkostartikeln aus seiner Heimat.

Ein Eldorado für Weinliebhaber

Das Herzstück des Vinet Weinfachhandels bildet die Weinkollektion. Ob Weiß-, Rosé- oder Rotwein, ob traditionsreiches Weingut oder Neuentdeckung – hier sollen Weinliebhaber jeden Geschmacks und Geldbeutels den passenden Tropfen finden. „Wir möchten unsere Leidenschaft für kulinarische Feinheiten mit unseren Kundinnen und Kunden teilen und ihnen einzigartige Geschmackserlebnisse schenken. Das kann ein Wein für jeden Tag oder etwas ganz Exklusives sein“, erklärt Flavien Lepert.

Flavien Lepert hat persönlich ausgewählte Weine aus allen Regionen Frankreichs zusammengestellt, wobei der Fokus auf biologisch zertifizierten Tropfen liegt. Neben französischen Weinen finden sich im Sortiment aber auch Weine aus Deutschland und Italien.

Nicht weit von Vinet findet ihr Vino’s Weinbar: „Wein-Dating“ und Co. im Gewölbekeller – mitten in Düsseldorf

Weinverkostungen und kulinarische Events

Neben dem Angebot an Weinen und Feinkostartikeln bietet der neue Laden seinen Kunden auch ein wechselndes Programm an Weinverkostungen und kulinarischen Events. Einmal im Monat lädt das Team zu Tastings ein. „Bei unseren Tastings genießen die Gäste gleichzeitig Wein und Wissen – eine Kombination, die Mehrwert bringt und Spaß macht“, sagt Store Managerin Juliane Dahlhoff. Die nächsten Degustationen finden am 5. Juli, 23. August und 20. September statt.

Vinet in Düsseldorf ist bereits die zweite Filiale des Weinfachhandels in Deutschland. 2021 eröffnete das erste Geschäft in Murnau am Staffelsee. Ein Großteil des Sortiments ist auch auf der Webseite bestellbar.

Dazu passend: Das sind die 9 besten Weinbars in Düsseldorf

Weitere aktuelle Neueröffnungen in Düsseldorf findet ihr hier.