Hinter „Duesselmeme“ stecken die Köpfe hinter dem gleichnamigen Instagram-Account, der mit über 120.000 Abonnenten zu den beliebtesten der Stadt zählt. Die Idee für die Partyreihe entstand bereits 2020, doch die Corona-Pandemie machte den Veranstaltern zunächst einen Strich durch die Rechnung. Umso größer war die Freude, als die Premiere im März endlich über die Bühne gehen konnte.

So war die Premiere: „Düsselmeme geht Tanzen“ im Sir Walter am Mittwoch, 6. März – alle Fotos!

Am Donnerstag, dem 4. Juli, geht es dann zur Freude vieler Partygänger in die nächste „Tanz“-Runde – aber nicht im Sir Walter, sondern in der Boston Bar in der Hunsrückenstraße. Was außerdem geplant ist.

Musik wird von der Community gewählt

Welchen Musikstil die DJs auflegen, entscheiden die Fans selbst. In Umfragen auf Instagram wird nach den Favoriten der Abonnenten gefragt. So ist garantiert, dass für jeden etwas dabei ist. „Wir sehen es als großes ‚Community-Get-Togtether‘, die Planungen standen schon sehr lange im Raum, wir haben hin und her überlegt und geplant. Wir wollen der Community etwas zurück geben. Und wir wollen Düsseldorf feiern!“, so eine Sprecherin der Instagram-Seite.

Der Account sorgt seit 2010 für Satire, Kultur und Unterhaltung von Düsseldorfern für Düsseldorfer. Über die Jahre ist eine regelrechte Fangemeinde herangewachsen, und die Macher haben sich einen Ruf gemacht. Worüber gepostet wird, wird am nächsten Tag gesprochen. Im vergangenen Jahr sorgte eine Spendenaktion für ein Kinderhospiz in Düsseldorf, dessen Transporter geklaut wurde, für kleines Medienaufsehen. Über 15.000 Euro sind so durch die „Meme“-Fans zusammengekommen.

Termine, Eintritt und Einlass

Die Partys von „Duesselmeme geht tanzen“ sind mit freiem Eintritt, Einlass gibt es aber nur mit einem Eintrag in der Gästeliste, der über eine Direktnachricht auf Instagram oder die Telefonnummer der Boston Bar (+49 173 4160986) angefordert werden kann. „So wird sichergestellt, dass die Stimmung ausgelassen und familiär bleibt“, erzählt die Sprecherin.

Nächsten Termine von „Duesselmeme geht tanzen“:

Donnerstag, 4. Juli, ab 21 Uhr

Donnerstag, 25. Juli, ab 21 Uhr

Ort: The Boston Bar, Hunsrückenstraße 20, 40213 Düsseldorf

Eintritt: frei (ab 18 Jahren) und nur über eine Gästeliste

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link. Noch auf der Suche nach weiteren Events? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen.