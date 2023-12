Nach gestohlenem Transporter: Bekannte Düsseldorfer Instagram-Seite sammelt Spenden für Hospiz

In Düsseldorf ereignete sich ein besonders dreister Diebstahl: Unbekannte haben von dem Gelände des Kinder- und Jugendhospizes „Regenbogenland“ einen Krankentransportwagen gestohlen. Mehr dazu lest ihr hier. Erschüttert über diese Tat zeigt sich das Team des Hospizes am Donnerstag (21. Dezember) auf ihrem Instagram-Kanal: „Traurig und fassungslos schauen wir kurz vor Weihnachten auf den leeren Parkplatz vor der Tür des ‚Regenbogenlandes'“.

Weiter heißt es, dass der Sprinter in der Vergangenheit dafür genutzt wurde, um den todkranken Kindern der Einrichtung „schöne Ausfluge“ zu ermöglichen und so „unvergessliche Momente“ geschafft werden konnten. Der Diebstahl des Wagens lässt die Mitarbeiter daher „sprachlos zurück“, wie sie unter dem entsprechenden Posting schreiben.

Instagram-User ebenfalls entsetzt über dreisten Vorfall

Auch Nutzer der Social-Media-Plattform zeigten sich über die Tat entsetzt. „Wer macht den sowas? Einem Kinderhospiz sein Auto klauen?“, kommentiert beispielsweise eine Frau den Beitrag des „Regenbogenlandes“. Ein anderer User geht sogar noch einen Schritt weiter und fordert: „Bitte eine Spendenaktion für einen neuen Transporter!“

Die gleiche Idee hatte in diesem Moment wohl auch die Instagram-Seite „Duesselmeme“. Der Account postet regelmäßig Bilder und Videos, in denen das aktuelle Geschehen der Stadt aufs Korn genommen wird. Mit diesem Konzept feiert der Kanal großen Erfolg. So folgen ihm über 100.000 Instagram-User (Stand: Dezember 2023).

Bekannte Düsseldorfer Instagram-Seite startet Spendenaufruf

Wenige Stunden nachdem das Hospiz über den Diebstahl auf seinem Social-Media-Account berichtete, rief die Memepage ihre Follower zur großzügigen Geste auf: „In dieser besonderen Weihnachtszeit möchten wir gemeinsam für das Kinderhospiz ‚Regenbogenland‘ eine Spendenaktion starten“, erklärte der Seitenbetreiber in einer Story. Mit dem gesammelten Geld wolle man den Kindern nach dem Raub des Transporters wieder „ein Lächeln schenken“. Die Seite appellierte daher an die Follower: „Lasst uns zusammenkommen, um gemeinsam Licht und Liebe in das Leben dieser Kinder und ihren Familien zu bringen.“

Dabei freue man sich über jeden Geldbetrag, der am Ende gespendet wird: „Jeder Beitrag, egal wie klein, macht einen Unterschied. […] Lasst uns gemeinsam dieses Weihnachtsfest zu etwas Besonderem machen und dem Kinderhospiz ‚Regenbogenland‘ helfen, wieder auf die Beine zu kommen.“

So viel Geld ist bisher zusammengekommen

Das ließ sich die „Duesselmeme“-Community nicht zwei Mal sagen und zückte fleißig ihr Portemonnaie. So kamen allein in den ersten zehn Minuten nach dem Spendenaufruf über 200 Euro zusammen. Selbstverständlich wuchs die Summe über den Tag hinweg immer weiter an und knackte schnell die 1000-Euro-Marke. Wie der Seiten-Admin am Freitagvormittag (22. Dezember) in einer Story sowie auf dem Social-Media-Dienst „Threads“ bekannt gab, kamen bisher über 10.000 Euro auf das Spenden-Konto bei Paypal zusammen.

Neben der Düsseldorfer Meme-Seite gingen auch Spenden von anderen Gruppierungen und Privatpersonen bei dem Kinder- und Jugendhospiz ein. Über den Beistand der zahlreichen Menschen zeigt sich das Team des „Regenbogenlandes“ sehr gerührt: „Wir danken von ganzem Herzen für das große Mitgefühl, die lieben und tröstenden Worte und die großartige Unterstützung.“