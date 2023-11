Spenden für herzkranke Kinder: Gerald Asamoahs „Gala der Herzen“ in Düsseldorf sammelt neue Rekordsumme ein

Wenn ein guter Zweck auf ein famoses Programm trifft, gehen am Ende alle doppelt zufrieden nach Hause: So geschehen auch am Samstagabend, an dem die „Gala der Herzen“ für viel Begeisterung unter den zahlreichen Gästen sorgte, die ein exklusives 4-Gänge-Menü auf den Tischen und fantastische Live-Musik auf der Bühne geboten bekamen.

Zu der Stimme von Singer-Songwriter Kevin Jones und dem energetischen Auftritt der Kultband Fresh Music Live wurde ausgiebig getanzt und mitgesungen. Mit dem Erlös der hochwertig besetzten Tombola sowie Auktion finanziert Ex-Fußballstar Gerald Asamoah mit seiner Stiftung dringend notwendige Operationen herzkranker Kinder.

Dabei durfte sich die Schalke-Legende in diesem Jahr über eine neue Rekordsumme freuen: 235.000 Euro kamen bei der „Gala der Herzen“ 2023 zusammen – auch dank der Auktionärskünste von Comedian Martin Klempnow, der den spendablen Gästen in seiner Paraderolle Dennis aus Hürth unter anderem 10.000 Euro für vier VIP-Tickets für eines der drei ausverkauften Taylor-Swift-Konzerte im kommenden Sommer in Gelsenkirchen herausquetschte.

Die Bilder des Abends – unter anderem vom viel umjubelten gemeinsamen Abschluss-Auftritt von Rapper Eko Fresh und Stiftungsgründer Gerald Asamoah – findet ihr in der oben verlinkten Bilderstrecke. Weitere Infos zur Stiftungsarbeit des Fußball-Vizeweltmeisters von 2002 erhaltet ihr derweil auf gerald-asamoah-stiftung.de.