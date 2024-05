Düsseldorf: Die angesagtesten Clubs, Bars und Partys für Studenten

Kneipe, Club oder doch lieber auf dem Campus bleiben? Für alle Erstis, Zweitis und planlosen Party-Studenten haben wir die besten Studenten-Hotspots in Düsseldorf zusammengestellt.

Pünktlich zum Semesterstart wird es Zeit für ein wenig Bewegung – mit der beliebten Partyreihe „Bewegungsapparat“. Die nächste Feier findet am 13. Oktober in der Düsseldorfer Nachtresidenz unter dem Motto „Zirkeltraining“ statt. Und: Die DJs der Nacht passen mit Sicherheit euren Puls euren liebsten Tracks an. Dresscode: Studentisch-gepflegt. Bauch, Beine, Prost!

Ein kleiner Rückblick: So haben Studenten zur Semester-Closing-Party vom „Bewegungsapparat“ am 21. Juli 2023 gefeiert.

Preise: variieren

Adresse: Bahnstraße 13, 40212 Düsseldorf

Öffnungszeiten: ab 22 Uhr, Website

Jeden Donnerstag widmet sich die Boston Bar den „Applied Sciencers“: Die Studentenparty „POAS“ (Party of Applied Science) lockt mit freiem Eintritt ab 18 Jahren sowie günstigeren Bierpreisen. Also, Notebooks und Bücher zuklappen; schnappt euch eure liebsten Kommilitonen – und feiert in der Boston Bar den Freitag herbei! Los geht es um 21 Uhr.

Preise: variieren

Adresse: Hunsrückenstraße 20, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Mittwochs, donnerstags, sonntags von 19 bis 0 Uhr, freitags von 19 bis 4.30 Uhr und samstags von 13 bis 4.30 Uhr, Website

Habt ihr Lust auf eine eeendloslange Cocktail-Karte? Oder seid ihr mutig, und lässt den Kellnern die Wahl für euch entscheiden? Auf Wunsch stellen euch die Barkeeper sogar euer Wunschgetränk zusammen. Den gratis Knabbermix gibt’s direkt mit dazu. Ab 21 Uhr lässt der DJ im Keller die heißesten Beats laufen. Hier können die angetrunkenen Kalorien gleich wieder abgetanzt werden.

Preise: Happy Hour (täglich 18 bis 21 Uhr). Alle großen Cocktails kosten 8 €

Adresse: Ratinger Str. 23, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag ab 18 Uhr, Website

„Mach’s Kürzer“ – so lautet der Slogan des jüngsten Brauhauses in der Düsseldorfer Altstadt. Kürzer Alt ist fein und malzig, und schmeckt auch Leuten, die von Haus aus keine Alt-Trinker sind. Es hat sich als fünftes Alt in der Altstadt neben Uerige, Schlüssel, Füchschen und Schumacher fest etabliert. Journalisten, Studenten, Unternehmer, Handwerksmeister und Touristen stehen hier Seite an Seite an den naturbelassenen Holztischen. Doch überzeugt euch selbst. „Mach’s Kürzer“!

Preise: Ein Kürzer Alt (0,2 Liter) Bier kostet hier 2,10 €

Adresse: Kurze Str. 20, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: täglich von mittags bis nachts, Website

Das Shooters Stars ist die perfekte Anlaufstelle für alle, die sich vor der Party noch schnell auf Pegel bringen wollen. Das Ambiente ist zwar eher vom Typ „eng und schlicht“, aber die Preise für Tequila, Vodka, Jägermeister und 300 Sorten Shots mehr dafür unschlagbar. Ein absolutes Muss für jede Kneipentour. Unser Tipp: Von Dienstag bis Donnerstag gibt’s hier die legendären Bierpong-Meisterschaften.

Preise: variieren

Adresse: Mertensgasse 10, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag ab 20 Uhr, Website

Coole Drinks, Darts, Live Musik oder Bundesliga Live – im „Lott Jonn“ in Bilk kommt jeder auf seine Kosten. Dabei sind die Preise für Drinks und Bier mehr als studentenfreundlich. Übrigens: in der rustikalen Kneipe mit dem unverkennbaren XXL-Holzpferd als Interieur kann man auch super essen gehen. Jeden Samstag findet hier zwischen 9 und 14 Uhr ein herrliches Frühstücksbuffet statt. Abends könnt ihr die angesammelten Kalorien in der „Saturday Night Fever“-Partyreihe dann einfach abtanzen!

Preise: Bier vom Fass (0,25l) ab 1,90 €, Cocktails ab 6,50 €

Adresse: Kopernikusstraße 94, 40225 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag von 17 bis 2 Uhr, Sonntag bis Mittwoch von 17 bis 24 Uhr, Website

Mitten auf der Bilker Allee thront schon längst der gute Ruf des Bilker Häzz. Neben Kürzer, Astra, verschiedenen Weinen und Shots empfehlen wir euch die hausgemachte „Bilkonade“ in verschiedenen Geschmacksvariationen. Mehrmals im Monat findet hier der Kneipen-Bingo statt, an der schon das ein oder andere Ticket für beliebte Konzerte in der Region und XXL-Flaschen an Hochprozentigem vergeben wurden.

Preise: Bier ab 2,50 €, Cocktails ab 8,50 €

Adresse: Bilker Allee 208, 40215 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 18 bis 24 Uhr, Freitag von 18 bis 2 Uhr, Sonntag von 18 bis 23 Uhr, Website

Wer nach der Uni (oder zwischen den Vorlesungen) nur mal schnell ein Bierchen trinken möchte und keinen Wert auf hippes Düsseldorfer Szene-Ambiente legt, der ist im Scotti’s an der richtigen Adresse. Das Kneipenrestaurant liegt direkt neben dem Campus der HHU und ist perfekt für spontane Gelage.

Preise: Bier (0,25 Liter) ab 3 €, Cocktails 8,50 €

Adresse: Christophstraße 2, 40225 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 17 bis 24 Uhr, Montag von 14 bis 24 Uhr, Website

Seit über 30 Jahren ist die Mai Tai Bar an der Hunsrückenstraße eine etablierte Adresse, an dem sich Freunde treffen und den Abend einläuten können. Besonders viele Studenten trudeln hier ein, denn die Bedingungen sind perfekt: Gute Lage, Preise sind in Ordnung, große Auswahl und schönes Ambiente. Die Happy Hours gibt’s freitags und samstags sogar schon ab 15 Uhr. Nichts wie hin!

Preise: Shots ab 3,50 €, Cocktails in der Happy Hour ab 7,90 €

Adresse: Hunsrückenstraße 22, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 16 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag von 15 bis 3.30 Uhr, Website

Noch mehr Lust auf einen Drink? Das sind die 10 besten Bars in Düsseldorf!

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Die „gentrifizierte Studentenkneipe“ in Düsseldorf bietet alles, was man sich für einen geselligen Abend mit Freunden vorstellen mag. Mitten in Bilk, unweit der Stadtbahnstation findet ihr die gemütliche Bar mit wirklich coolem Außengelände und Biergarten. Tatsächlich gibt’s die hippe Bar, in der man übrigens auch wirklich gut essen kann, schon seit 100 Jahren. Also, was sagt ihr? It’s Tigges-Time!

Preise: Bier (0,33 Liter) ab 2,90 €, Cocktails ab 8,50 €

Adresse: Brunnenstraße 1, 40223 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 3 Uhr, Website

Cocktails und Burger im Mississippi

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Mississippi ist die erste Anlaufstelle in in der Altstadt, wenn es um gute Cocktails und richtige amerikanische Burger geht. Das Besondere: Die Happy Hour ist hier unendlich: Nach 17 Uhr beginnt nämlich die Jumbo Hour, in der es alle Jumbo-Cocktails zum Preis eines kleinen Cocktails gibt. Na, wenn das mal kein Angebot ist?

Preise: variieren

Adresse: Bolkerstraße 32, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 12 bis 2 Uhr, Freitag und Samstag von 12 bis 5 Uhr, Website

Cube in der Altstadt

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Wer eher Indie statt Hip-Hop sucht, der darf sich gerne mal auf die Mertensgasse verirren. Im Cube findet man ein eher alternativ angehauchtes Publikum aus Studenten und Szenekids. Die Getränkepreise sind fair, der Eintritt meistens auch und die Musik ist irgendwo zwischen Techno, Indie und Funk. Und einen Kicker gibt es auch. Seit schlappen 15 Jahren gibt’s den hippen Kellerclub nun schon!

Preise: variieren

Adresse: Mertensgasse 8, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Freitag von 23 bis 7 Uhr und Samstag von 23 bis 6 Uhr

Schickimicki

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Das Schickimicki in der Altstadt ist laut eigener Aussage „rotzig, liebevoll, klein, herzlich, versoffen, gutmütig, rockig und elektronisch“. Und damit ist dann eigentlich auch alles gesagt. Für euch werden Themenpartys von den 90ern bis Metalpartys geboten, hier ist wirklich alles dabei und die Stimmung ist immer bombastisch. Hier stoßen Studenten und Handwerker, Ladys und volltätowierte Rocker mit einem Longdrink an – hier ist jeder ein Schickimicki!

Preise: variieren

Adresse: Neustraße 51, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 22 bis 5 Uhr

Freier Eintritt im Kuhstall

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Mitten im Düsseldorfer Party-Epizentrum tobt fast jeden Tag die Menge in der Kultdiskothek Kuhstall. Der Club ist zwar eher schmal, aber dabei besonders lang. Ein klarer Vorteil beim flirten, denn so wird’s schnell schön eng und man kommt schneller in Augenkontakt. Ein Hingucker ist auf jeden Fall die 23 Meterlange Bar, sowas hat man noch nicht gesehen. Unser Tipp: versuchts doch mal beim nächsten Wochenende mit dem 5-Liter-Power-Tower – mit Bier oder als Long-Long-Longdrink.

Preise: Longdrink ab 5,50 Euro, Power-Tower ab 49 Euro

Adresse: Bolkerstr. 35, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag ab 18 Uhr, Website