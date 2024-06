Rheinkirmes 2024: Diese Neuheit erwartet Besucher in diesem Jahr

In wenigen Wochen herrscht auf den Festwiesen in Oberkassel wieder der Ausnahmezustand. So findet vom 12. bis zum 21. Juli erneut die Rheinkirmes in Düsseldorf statt. In diesem Jahr dürfen sich Besucher des Volksfestes auf einige Neuerungen freuen, beispielsweise erstrahlt die beliebte Füchschen Alm im neuen Gewand und wird schöner und größer als je zuvor sein. Mehr dazu lest ihr hier.

Ein ganz besonderes Highlight erwartet Kirmesgänger zudem am ersten Samstag (13. Juli) der Rheinkirmes sowie am Dienstag, den 16. Juli. Denn wie die Rheinische Post berichtet, habe Veranstalter, Andreas-Paul Stieber, Chef des St. Sebastianus Schützenvereins 1316, bestätigt, dass es zwei Drohnenshows auf der diesjährigen Ausgabe des Rummels geben wird.

Besucher erwartet „größte Drohnenshow Deutschlands“

Doch nicht nur das. Weiter heißt es, dass der Anbieter der Show von der „bisher größten Drohnenshow Deutschlands“ spreche. Demnach sollen 500 LED-Drohnen eine Choreografie aus Licht und Musik über dem Rhein, der Oberkassler Festwiese sowie der Altstadt zeigen und so eine „Hommage an die Kunststadt Düsseldorf“ schaffen.

Liebhaber von Pyrotechnik müssen jedoch nicht um das traditionelle Kirmes-Feuerwerk bangen. Wie der Schützenchef der Zeitung weiter erklärt, bleibt dieses von der neuen Drohnenshow unberührt und soll sogar um zusätzliche Programmpunkte erweitert werden. Auch dieses Mal findet es, wie bereits in den Vorjahren, am letzten Kirmesfreitag (19. Juli) am Rheinufer um 22.30 Uhr statt. Es wird voraussichtlich 25 Minuten lang gehen und mit einem spektakulären Goldregen enden. Weitere Infos zur Rheinkirmes haben wir hier für euch.