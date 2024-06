Die Fußball-Europameisterschaft steht in den Startlöchern. Auch in Düsseldorf werden mehrere Matches des Sportevents zu sehen sein. Damit Fans entspannt ins Stadion kommen, wird die Rheinbahn während der Spiele ihr Angebot an Bahnen und Bussen verstärken. Zu Spitzenzeiten werden demnach bis zu 128 Straßenbahn-Wagen im Einsatz sein, um Zuschauer bequem zur Arena und wieder zurückzubringen, wie das Verkehrsunternehmen in einer Pressemittelung verkündet.

Daneben sollen 225 zusätzliche Mitarbeiter an den Spieltagen für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Diese werden im Fahrdienst, auf den Bahnsteigen, in der Koordination und den technischen Bereichen im Einsatz sein. Rund 100 Aufkleber an zentralen Knotenpunkten wie dem Hauptbahnhof und der Heinrich-Heine-Allee sorgen zudem dafür, dass Zuschauer den richtigen Weg zur Bahnstation finden.

Zusätzliche Bahnen und Busse in Düsseldorf unterwegs

Das verstärkte Angebot der Rheinbahn geht dabei jeweils mindestens zwei Stunden vor und nach den Spielen. Alle Straßenbahn- als auch Buslinien werden dann häufiger unterwegs sein. Aus Sicherheitsgründen endet für die Linie U78 die Anreise bereits an der Haltestelle Sportpark Nord / Europaplatz. Von dort aus können Fans das Stadion in wenigen Minuten Fußweg erreichen. Ihren Rückweg können die Fußball-Enthusiasten jedoch direkt vom Arena-Bahnsteig aus antreten.

Zusätzlich fahren in Kooperation mit dem Busverkehr Rheinland Shuttle-Busse im 10-Minuten-Takt:

Linie EM1: Flughafen Terminal – Stockumer Höfe

(Arena Düsseldorf) Linie EM2: Flughafen Bahnhof – Stockumer Höfe

(Arena Düsseldorf) Linie EM3: Altstadt – Messe Süd/Congress Center

Zusätzlich fahren die Bahnlinien 701, 705 und 706 im Rahmen der 21-Uhr-Matches am Montag, den 17. Juni, sowie am Montag, den 24. Juni, im 15-Minuten-Takt. Um pünktlich im Stadion zu sein, sollten sich Fans vor Fahrtantritt über die Abfahrten informieren. Ganz einfach geht das über die Fahrplanauskunft in der Rheinbahn-App.

Finden unter der Woche Spiele in Städten außerhalb von Düsseldorf statt, fahren Busse und Bahnen so lange und so oft wie am Wochenende. Die Rheinbahn möchte so sicherstellen, dass Fans nach Public-Viewings sicher nach Hause kommen.

EM-Ticket als Fahrschein für den ÖPNV

Wer ein EM-Ticket für ein Spiel in Düsseldorf, Dortmund Gelsenkirchen oder Köln besitzt, kann im gesamten VRR- und VRS-Gebiet mit dem ÖPNV mit der Eintrittskarte zu den Matches anreisen. Dafür muss die 36-Stunden-Fahrkarte lediglich über den Fan Pass der Uefa-Euro-App abgerufen werden.

Das Ticket ist in der 2. Klasse gültig und kann ab 6 Uhr des jeweiligen Spieltages bis 18 Uhr des Folgetages genutzt werden. Es wird in der App erst angezeigt, sobald der 36-Stunden-Zeitraum beginnt. Im Fernverkehr (IC, ICE, EC, Eurostar etc.) kann die EM-Eintrittskarte nicht als Fahrschein genutzt werden. Private Anbieter wie FlixTrain sind ebenfalls ausgeschlossen.

