EM 2024: Neuerungen für Reisende am Düsseldorfer Hauptbahnbahnhof

Mit großen Schritten nähern wir uns dem Fußball-Event des Jahres: der Europameisterschaft 2024! In Düsseldorf werden fünf Spiele der Sportveranstaltung ausgetragen. Hiesige Fans dürfen sich dann unter anderem auf Matches der Nationalmannschaften aus Albanien und der Slowakei, aber auch Frankreich und Spanien freuen.

Obwohl die NRW-Landeshauptstadt über einen großen Flughafen verfügt, werden viele Fußball-Freunde zur EM 2024 mit der Bahn anreisen. Extra dafür rüstet sich jetzt der Düsseldorfer Hauptbahnhof und trifft einige Vorbereitungen, um Fans einen angenehmen Aufenthalt am Bahnhof zu ermöglichen.

Moderne Schließfächer am Düsseldorfer Hauptbahnhof installiert

Für mehr Komfort am Hauptbahnhof sollen unter anderem die 240 neu installierten Schließfächer sorgen. Diese können, anders als ältere Modelle, nicht mit Bargeld, sondern nur mit der Karte bezahlt werden und kommen in unterschiedlichen Größen daher.

>>Neue Bahn-Linie für NRW: So profitieren die Fußballfans zur EM 2024 davon!<<

Genutzt werden können sie ab sofort. Wie Bahnhofsmanagerin Sonja Kosche dem WDR sagt, sollen die Schließfächer bis zur EM 2024 allerdings noch einen schöneren Anstrich bekommen. Derzeit sind die Fächer noch im sterilen Metallic-Grau gehalten.

Neue Anzeigen, mehr Personal und weitere Änderungen

Auch neue Anzeigen sollen Reisenden helfen, sich besser am Düsseldorfer Hauptbahnhof zu orientieren. Für die Erneuerung der Bildschirme hat die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben rund zwei Millionen Euro investiert. Angezeigt werden jetzt die nächsten drei Zugverbindungen am Gleis. Die Monitore an den Treppen wurden ebenfalls verbessert. Reisende können nun schon bevor sie zum Gleis steigen, sehen, ob es einen Gleiswechsel gibt.

>>Bahn: RRX-Ausbau – 20 km Gleise müssen noch bis zur EM fertig werden<<

Derweil gibt es allerdings noch einige Bauarbeiten auf den Gleisen. Die Deutsche Bahn will auf diesen mehr Wartebereiche für die Fahrgäste schaffen. Klassische Sitzmöglichkeiten wird es jedoch aber nicht mehr geben. „Aus Kapazitätsgründen konnten wir nicht noch mehr Bänke aufstellen, deshalb haben wir uns dazu entschieden, Anlehner anzubringen.“, so Kosche dem öffentlich-rechtlichen Sender.

An den Spieltagen plant die Bahn zudem, zusätzliches Personal einzusetzen. So sollen sowohl im Sicherheits- als auch im Reinigungsbereich mehr Menschen unterwegs sein. In der großen Halle im Eingangsbereich ist außerdem noch ein sogenanntes „Welcome Desk“ geplant. Dieses dient als eine Art Information für Reisende und soll ihnen bei Fragen in mehreren Sprachen zur Seite stehen.