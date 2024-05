Strecke zwischen Köln und Düsseldorf wochenlang gesperrt

An diesem Freitagabend (24. Mai) beginnt die Bahn mit umfangreichen Bauarbeiten an der stark frequentierten Strecke zwischen Köln, Leverkusen und Düsseldorf. Für Reisende im Nah- und Fernverkehr bedeutet das drei Wochen lang Umleitungen. ICE- und IC-Züge sind besonders betroffen, da etwa die Hälfte von ihnen großräumig umgeleitet wird und somit nicht in den Ruhrgebiets-Städten Bochum, Essen und Duisburg halten kann.

Im Regionalverkehr müssen Pendler der RRX-Linien RE1 und RE5 auf die S-Bahn umsteigen, da ihre Züge an mehreren Bahnhöfen zwischen Köln und Düsseldorf nicht halten werden. Die S6 verkehrt laut Bahn jedoch nach dem regulären Fahrplan.

So lange dauern die Bauarbeiten zwischen Köln und Düsseldorf

Die Bauarbeiten starten an diesem Freitagabend um 20.30 Uhr und dauern bis zum 14. Juni. Reisende sollten in dieser Zeit den Online-Reiseplaner nutzen, um ihre beste Reiseroute trotz der Umleitungen zu finden.

Während der drei Wochen plant die Bahn, die gesamten Schienen für den Fern- und Regionalverkehr auf dem 20 Kilometer langen Abschnitt zwischen Düsseldorf-Reisholz und Langerfeld zu erneuern. Es sollen 34.000 Bahnschwellen und 32.000 Tonnen Schotter ausgetauscht sowie neue Schallschutzwände errichtet werden. Die Bahn investiert insgesamt 14 Millionen Euro in dieses Projekt.

