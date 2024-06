Am letzten Gruppenspieltag der Gruppe D reichte den Franzosen nur ein 1:1 Unentschieden gegen das bereits ausgeschiedene Polen. Den Gruppensieg sicherte sich überraschend Österreich, das die Niederlande mit 3:2 besiegte. Das bedeutet, dass die Niederlande – entgegen vieler Erwartungen, am 1. Juli nicht in der Landeshauptstadt spielen wird.

Wer spielt gegen Frankreich am 1. Juli in Düsseldorf?

Der Gegner Frankreichs im Achtelfinale entscheidet sich am Mittwoch: Es wird der Zweite der Gruppe E sein. In dieser Gruppe kämpfen Rumänien, Belgien, die Slowakei und die Ukraine mit jeweils drei Punkten punktgleich um den Einzug in die Runde der letzten 16. In den entscheidenden Spielen trifft Belgien auf die Ukraine, während die Slowakei gegen Rumänien antritt.

Weitere Infos: