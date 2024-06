Fußball-Fans zapfen Lokale leer: Altstadt-Wirte in Bier-Not

Seit dem Erfolg der deutschen Nationalmannschaft verspüren in der Düsseldorfer Altstadt die Menschen einen stärkeren Bierdurst, als von den Wirten einkalkuliert. Feierwütige Fans zapfen die Lokale leer, sodass Wirte spontan um Nachschub sorgen müssen. So auch in der Retematäng Bar von Betreiber Daniel Vollmer.

Fans aktuell mehr in Durstlaune denn je

Die Stimmung in der Altstadt ist jede Abend nach dem Schlusspfiff mehr als ausgelassen. Die Fans feiern den Sieg ihrer Lieblingsmannschaft friedlich – und dazu gehört für viele das Anstoßen mit Bier dazu. Doch schnell leert sich der Gerstensaft in den Lokalen, vor allem auf der Ratinger Straße. Vielleicht auch, weil die Sonne nun zum ersten Mal während der EM auf die Pflastersteine knallt.

Auch die Retematäng-Bar stand bereits vor einem solchen Problem: Ihr Lagerbier wurde nach dem 2:0-Sieg der Deutschen gegen Ungarn leergetrunken. Um die durstigen Gäste nicht enttäuschen zu müssen, griff der Betreiber zu Maßnahmen: Er „klaute“ kurzerhand einen Fass Pils von der benachbarten Bar „Der Hof“, wie ein Instagram-Posting bezeugt:

„Dicken Dank an den ‚Hof‘ für die Spende und wir wünschen euch viel Spaß beim wieder Leertrinken!“, schreibt die Retematäng-Bar. Im Gespräch mit der Redaktion erzählt Vollmer: „Es war eine Frage der Minuten, bis wir leer waren. Vor allem die schottischen Fans haben einen guten Durst“, schmunzelt er. „Wir haben direkten Kontakt und kurze Wege zum ‚Hof“. Hier hilft man sich gegenseitig!“, schildet Vollmer. Schließlich ließe man auf der „Ratinger“ auch die Gäste nie im Stich.

Für die nächsten Spiele sei man aber bestens gewappnet, so hofft der Betreiber jedenfalls.

