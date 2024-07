Am Samstag, den 6. Juli um 18 Uhr steigt in der Arena Düsseldorf ein absolutes Top-Spiel: England trifft im Viertelfinale der Euro 2024 auf die Schweiz. Beide Teams haben sich in spannenden Achtelfinalspielen den Einzug unter die letzten acht Mannschaften gesichert und brennen nun auf den nächsten Schritt.

England kämpft sich ins Viertelfinale

Die „Three Lions“ mussten in ihrem Achtelfinale gegen die Slowakei bis in die letzte Minute zittern. Nach einem Rückstand gelang Jude Bellingham in der Verlängerung der Ausgleich per Fallrückzieher, ehe Harry Kane den Siegtreffer köpfte. Damit setzten die Engländer ihren Siegeszug fort und peilen nun ihren ersten EM-Titel an.

Die Schweiz – ein unbequemer Gegner

Die Schweizer Nationalmannschaft hingegen besiegte überraschend Titelverteidiger Italien mit 2:0 und zeigte dabei eine starke Leistung. Die Eidgenossen wollen an ihren Erfolg aus der EM 2021 anknüpfen, wo sie bis ins Viertelfinale kamen.

Fünftes und letztes EM-Spiel in Düsseldorf

Das Viertelfinale in der Arena Düsseldorf ist bereits das fünfte und letzte Spiel der Euro 2024 in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Zuvor fanden bereits drei Vorrundenspiele in Düsseldorf statt.

Am Montag, 1. Juli um 18 Uhr steigt zudem das erste K.o.-Spiel in Düsseldorf, wenn Frankreich im Achtelfinale auf Belgien trifft.

