Fan-Walks in Düsseldorf: Straßensperrungen am Montag

Ab Samstag, 28. Juni, begannen bei der UEFA EURO 2024 die Achtelfinalpartien. An allen vier Spieltagen wird bis einschließlich Dienstag (2. Juli) mit vielen Besuchern in den Fan Zones und der Innenstadt gerechnet. Besonders im Fokus steht natürlich das Achtelfinale zwischen Belgien und Frankreich in Düsseldorf am Montag, 1. Juli, 18 Uhr. Zu diesem Spiel zwischen den beiden deutschen Nachbarn werden viele Fans in Düsseldorf erwartet, die eine rauschende Fußball-Party in der Landeshauptstadt feiern.

Fan-Walks in Düsseldorf: Diese Straßen sind am Montag gesperrt

Vor allem die Belgier wurden während dieser EURO 2024 bereits von vielen Anhängern in Deutschland begleitet. Die belgischen Ticketinhaber für das Spiel werden ihren Fan-Treffpunkt im Rheinpark haben und sich von hier ab 14.30 Uhr auf den Weg in die Arena machen. Hier kann es auf der Cecilienallee (14.30 bis 16 Uhr) und der Rotterdamer Straße (15 bis 17 Uhr) zu Sperrungen beider Fahrtrichtungen kommen.

Die Fans der französischen Nationalmannschaft mit Eintrittskarte starten um 14.45 Uhr vom Aquazoo den Fan Walk Richtung Stadion. Auch hier wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen: So wird die Kaiserswerther Straße stadteinwärts zwischen Freiligrathplatz und Aquazoo zwischen etwa 14.30 bis 15.45 Uhr gesperrt, die Kreuzung Kaiserswerther Straße/Stockumer Kirchstraße von circa 14.45 – 15.30 Uhr. Auf der Niederrheinstraße ab Freiligrathplatz werden bis Nordstern zwischen 15.30 und 16.30 Uhr beide Fahrtrichtungen gesperrt sein, von den Stockumer Höfe ab Nordstern bis zum Parkplatz P2 zwischen 15.30 und 17 Uhr. Bei beiden Fan Walks wird gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Diese Mannschaften sind auch im Achtelfinale – alle Begegnungen

Bereits am Samstag wurden die Achtelfinals mit zwei Topspielen eingeläutet: Bei Italien – Schweiz (18 Uhr) sowie Deutschland – Dänemark (21 Uhr) waren die Fanzones proppenvoll. Rund 4000 Fans mussten am Samstag auf eine Ersatz-Wiese umgeleitet werden (hier mehr lesen).

Am Sonntag trifft England auf die Slowakei (18 Uhr) sowie Spanien auf Georgien (21 Uhr). Hier werden besonders viele Engländer nach Düsseldorf reisen.

Am Montag stehen die Partien Belgien – Frankreich (18 Uhr, Düsseldorf) sowie Portugal – Slowenien (21 Uhr) auf dem Programm.

Die Achtelfinals werden am Dienstag abgeschlossen mit den Partien Rumänien – Niederlande (18 Uhr) sowie Österreich – Türkei (21 Uhr).

Alle Spiele werden in den Fan Zones Burgplatz & Schauspielhaus sowie beim Public Viewing Rheinufer übertragen.

