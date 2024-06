Düsseldorf: Fanzones überfüllt – 4000 Fans umgeleitet

Erneut großes Fanfest beim Public Viewing der UEFA EURO 2024 in Düsseldorf: Über 20.000 Zuschauer sahen das Achtelfinalspiel Deutschland – Dänemark sowie die Partie Schweiz – Italien am Samstag, 29. Juni, beim Düsseldorf-Festival. Aufgrund des großen Andrangs erfolgte zeitweise ein Einlassstopp in der Fan Zone Burgplatz, der Fan Zone Schauspielhaus und dem Public Viewing am Rheinufer – die Fans wurden zu einer eigens eingerichteten Ausweichfläche im Rheinpark umgeleitet. Hier verfolgten dann rund 4.000 Zuschauer das Spiel.

>> Düsseldorf: Diese Spiele werden heute in den Fanzones übertragen <<

Selbst das Wetter spielte mit: Während die Partie in Dortmund zeitweise wegen sintflutartiger Regenfälle unterbrochen werden musste, blieb es in Düsseldorf weitestgehend trocken. Und so bejubelten die Fans in Schwarz, Rot und Gold friedlich und ausgelassen den 2:0-Sieg der DFB-Elf und den damit verbundenen Einzug ins Viertelfinale. Dort spielt die DFB-Elf am Freitag, 5. Juli, um 18 Uhr in Stuttgart gegen den Sieger aus dem Achtelfinalspiel Spanien – Georgien um das Ticket für das Halbfinale.

>> Alle Fotos vom Public Viewing am Schauspielhaus <<

Schweizer spielen im Viertelfinale in Düsseldorf

Bereits zum ersten Achtelfinalspiel der EURO 2024 zwischen Italien und der Schweiz strömten zahlreiche Anhänger beider Lager in die Fan Zone Burgplatz. Während die italienischen Fans das Ausscheiden ihres Teams betrauerten, feierten die Schweizer den Einzug ins Viertelfinale und werden am Samstag, 6. Juli, um 18 Uhr in Düsseldorf antreten. Dort spielen sie gegen den Gewinner aus der Partie Slowakei gegen England (Sonntag, 30. Juni, 18 Uhr).