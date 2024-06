Ukraine vs. Slowakei in Düsseldorf: Straßenfest, Fan-Walk & mehr

Es ist soweit: Am Freitag, den 21. Juni, findet das nächste EM-Spiel in Düsseldorf statt. Dieses Mal tritt die Ukraine gegen die Slowakei an. Anlässlich des Spiels organisiert die deutsch-ukrainische Community in Nordrhein-Westfalen zusammen mit der Landeshauptstadt und dem Generalkonsulat der Ukraine in Düsseldorf ein umfangreiches Programm. Es soll den Kampf der Menschen in der Ukraine würdigen, internationale Solidarität zeigen und Freunden weltweit für ihre Unterstützung danken.

Das Programm beginnt dabei um 9.30 Uhr in der Fanzone am Burgplatz sowie ab 10 Uhr auf dem Marktplatz. Die offizielle Eröffnung findet um 10 Uhr in der Fanzone am Burgplatz statt, durchgeführt von Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller, Oleksii Makejew, Botschafter der Ukraine in Deutschland, und Andriy Shevchenko, ehemaliger Fußballspieler und Präsident des ukrainischen Fußballverbandes. Im Rahmen der Veranstaltungen werden auch Spenden für das Rehabilitationszentrum „Unbroken“ in der Ukraine gesammelt.

Auf diese Highlights dürft ihr euch freuen

Von 9.30 bis 13 Uhr findet ein umfangreiches Kulturprogramm auf der Bühne der Fanzone am Burgplatz statt. So erwarten euch hier moderne ukrainische Musik, besondere Gäste und natürlich eine ausgelassene Fußball-Atmosphäre. Die Veranstaltung wird von der deutsch-ukrainischen Sängerin Kristine Shon moderiert. Mehrere ukrainische Künstler werden auftreten, darunter Mariana Sadovska, Laura Marti, Bozhena Tomchych und der Chor „Dyvyna“.

Daneben findet von 10 bis 20 Uhr ein Straßenfest der ukrainischen Kultur auf dem Marktplatz statt. Bei diesem könnt ihr die Vielfalt ukrainischer Kultur und Kunst erleben, deutsch-ukrainische Vereine in Düsseldorf und Umgebung kennenlernen und traditionelles ukrainisches Essen probieren. Begleitet wird das ganze von ukrainischer Musik. Eine Ausstellung zeigt ein Fragment des durch den russischen Angriffskrieg zerstörten Sonyachniy-Stadions, in dem die ukrainische Mannschaft für die Euro 2012 trainierte.

Vom Rheinpark Golzheim zur Arena Düsseldorf gibt es ab 11.30 Uhr einen ukrainischen Fan-Walk. Der Rheinpark dient dabei als exklusiver Treffpunkt für Fans der Ukraine, die ein Ticket für das Spiel haben.

