Mit „Hit Me Hard And Soft“ erscheint am 17. Mai ihr drittes Album, ab September geht es auf die dazugehörige Tour rund um den Globus – und gleich zwei Auftritte führen Weltstar Billie Eilish dabei auch nach Köln.

Spätestens seit „Bad Guy“ führt auch in Deutschland kein Weg mehr an der Sängerin vorbei: Was Billy Eilish anfasst, wird zu Gold. Bis es allerdings soweit ist, wird noch etwas Wasser den Rhein herablaufen: Während die Tour bereits im September 2024 in Québec startet, folgen die Konzerte in Deutschland erst 2025 – darunter übrigens auch in Hannover und Berlin, sowie der Hauptstadt der Niederlande, Amsterdam.

Billie Eilish auf „Hit Me Hard And Soft“-Tour 2024/2025 – die Deutschlandtermine

An diesen Terminen ist Billie Eilish in Deutschland zu sehen:

2. Mai 2025: Hannover – ZAG Arena

9. Mai 2025: Berlin – Uber Arena

Besonders schön für Fans in NRW: Gleich zwei Termine fallen für die Lanxess Arena in der Domstadt ab!

Donnerstag, 29. Mai 2025: Köln – Lanxess Arena

Freitag, 30. Mai 2025: Köln – Lanxess Arena

Zusätzlich ist Billie Eilish auch im benachbarten Österreich und Holland unterwegs. Für ihren Auftritt in Amsterdam sind sogar drei Termine angesetzt – eine gute Alternative für Fans aus NRW, immerhin dauert die Anfahrt aus Düsseldorf nur knapp 3 Stunden.

4. Mai 2025: Amsterdam – Ziggo Dome

5. Mai 2025: Amsterdam – Ziggo Dome

6. Mai 2025: Amsterdam – Ziggo Dome

6. Juni 2025: Wien – Stadthalle

Billie Eilish Konzerte in Köln 2025 – Tickets im Vorverkauf erhältlich

Wie gewohnt heißt es schnell sein: Die Tickets für die beiden Termine im Mai 2025 dürften rasend schnell ausverkauft sein.

Die ersten Presale-Tickets gingen bereits am Dienstag, dem 30. April 2024, ab 15 Uhr in den Verkauf – zumindest für Kunden der deutschen Telekom, RTL+ Abonnenten und American-Express-Karteninhaber. Auch Vorbesteller vom neuen Album im offiziellen Billie-Eilish-Shop dürfen bereits ran an die Tickets!

Der Ticketmaster-Presale startet am 2. Mai um 16 Uhr. Wer Billie Eilish in Hannover oder Berlin erleben will, kommt bereits um 15 Uhr an die Reihe.

Der allgemeine Vorverkauf soll dann schließlich am Freitag, 3. Mai, durchstarten. Auch hier gelten die Startzeiten aus dem Ticketmaster-Presale, also Köln ab 16 Uhr, Hannover und Berlin ab 15 Uhr.

Billie Eilish 2025 in Köln: Wo findet das Konzert statt?

Für beide Konzerte haben sich die Veranstalter für die Lanxess Arena entschieden – die größte Veranstaltungshalle Deutschlands.

Wie viele Zuschauer sind beim Kölner Konzert dabei?

Bei einer ausverkauften Show werden in der Lanxess Arena annähernd 20.000 Zuschauer zu Gast sein. Bei Sportveranstaltungen, wie etwa Handball, fasst die Halle 19.400 Zuschauer, beim Eishockey sind es mit 18.700 Zuschauer nur unwesentlich weniger.

Konzert von Billie Eilish 2025: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess Arena?

Rund um die Lanxess Arena findet ihr eine Reihe von Haltestellen, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. So könnt ihr wählen zwischen den Haltestellen Bahnhof Deutz/Lanxess Arena, Bahnhof Köln Deutz/Messe und Deutz Technische Hochschule. Diese Linien fahren die Haltestellen an:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Lanxess Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wenn ihr mit dem Auto anreisen möchtet, folgt am besten den Hinweisschildern Lanxess Arena und Koelnmesse. Auch der Deutzer Bahnhof liegt in unmittelbarer Nähe zur Arena. Parkmöglichkeiten an der Lanxess Arena gibt es in ausreichender Menge und sind ausgeschildert. Eine Übersicht der Parkhäuser vor Ort findet ihr hier.

Kommt ihr aus Richtung Olpe/Siegen, fahrt von der A4 bzw. Stadtautobahn B55 in Richtung Köln-Zentrum bis zur Abfahrt Lanxess Arena und folgt dann den Schildern.

Kommt ihr aus Frankfurt, fahrt die A3 bis Autobahndreieck Heumar und wechselt dort auf die A4 in Richtung Aachen bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Von dort geht es dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Kommt ihr aus Bonn oder vom Flughafen, fahrt die A559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz bis zum Autobahnende. Aus Aachen und Koblenz fahrt ihr am Autobahnkreuz Köln-West auf die A4 in Richtung Olpe, Frankfurt bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Dort dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Seid ihr aus Krefeld bzw. Neuss, nutzt die A57 bis Autobahnende und wechselt dann auf die B55 in Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost, bis ihr die Abfahrt Lanxess Arena seht.

