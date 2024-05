Alternative zu Nagellack: Verrückte Geschäftsidee erobert Düsseldorf

Eine Nachricht, die Freunde gepflegter Hände freuen dürfte: Im Düsseldorfer Japanviertel hat sich ein neues „Schmuckstück“ niedergelassen. Bei Mofan werden handgemachte Fingernägel zum Kleben in allen erdenklichen Farben, Formen und Designs verkauft. Was dahinter steckt.

Mofan: Neueröffnung auf der Immermannstraße

Hinter Mofan steckt die Nail-Artistin Christina, die ihre Liebe zu kreativen Designs mit der Landeshauptstadt teilen möchte. Jedes einzelne Stück soll von Hand gefertigt sein – zumindest den Videos zufolge, die der Laden auf Tiktok postet.

Seit dem 20. April gibt es ihre Nagelkunst auch stationär im Handel zu kaufen. Den Laden findet ihr auf der Immermannstraße 59.

Eine Alternative zu herkömmlichem Nagellack

Press-On-Nails sind die Alternative zu herkömmlichem Nagellack. Sie sollen im Handumdrehen mithilfe eines Klebepads auf den Nagel angebracht werden, lange halten und sich ohne Rückstände wieder entfernen lassen. Die natürliche Nagelplatte soll dabei nicht beschädigt werden.

Von schlicht und elegant bis knallbunt und verrückt – hier soll jeder Finger den passenden Nagel finden. Auf Wunsch können diese auch vor Ort angebracht werden lassen.

Wer sich nun fragt, was die Nägel zum Selbstkleben kosten: zwischen 17 und 29 Euro pro Set – für alle zehn Finger versteht sich. Günstiger als der Gang in die meisten Nagelstudios, allerdings teurer als die Nagellacke in der Drogerie.

