„Little Tokyo“ in Düsseldorf: Das sind die schönsten Bilder aus dem Japanviertel

Das "Little Tokyo" auf der Immermannstraße in Düsseldorf ist einmalig in ganz Deutschland. Tonight News / K. Friebus Wir zeigen euch unsere Hotspots im Japanviertel. Tonight News / K. Friebus Der Comic-Store "Manga-Mafia" lässt das Herz von Anime- und Manga-Fans höher Schlagen. Tonight News / K. Friebus Hier gibt es die japanischen Comics so weit das Auge reicht. Tonight News / K. Friebus Neben Manga gibt es hier auch Figuren und Merchandise zu beliebten Serien zu kaufen. Tonight News / K. Friebus Bei der schier endlosen Auswahl wird jeder Otaku sicher fündig. Tonight News / K. Friebus Ein besonderer Blickfang des Ladens ist die Manga-Wand. Tonight News / K. Friebus Japanische Bücher und Schreibwaren gibt es im Bookstore "Takagi". Tonight News / K. Friebus Hier gibt es originale Schreibhefte aus Japan. Tonight News / K. Friebus Aber auch viele Kochbücher rund um die japanische Küche hat der Buchladen im Sortiment. Tonight News / K. Friebus Lifestyle-Magazine aus Japan gibt es hier ebenfalls in Hülle und Fülle. Tonight News / K. Friebus Direkt neben "Takagi" findet ihr diesen niedlichen Deko-Laden. Tonight News / K. Friebus Neben authentischen Figuren... Tonight News / K. Friebus ...gibt es hier originalgetreues Besteck und Geschirr... Tonight News / K. Friebus ...sowie alles, was ihr zum Abhalten einer traditionell japanischen Teezeremonie braucht. Tonight News / K. Friebus Stärkung gibt es bei "Bing Go". Tonight News / K. Friebus Der kleine Laden an der Immermannstraße serviert euch Waffeln in Fischform. Tonight News / K. Friebus Wir haben uns für eine pikante Waffel mit Ei und Speck (links), das Matcha-Eis (mitte) sowie die pinke Sakura Variante (rechts) entschieden. Tonight News / J. Former Im "Hanaro Markt" gibt es Lebensmittel aus ganz Asien. Tonight News / K. Friebus Da die meisten Asiaten Tee lieben, ist die Auswahl entsprechend groß. Tonight News / K. Friebus Bei diesen bunten Fläschchen handelt es sich tatsächlich um japanischen Alkohol. Tonight News / K. Friebus Perfekt für die Mittagspause: Vorgekochte Gerichte in kleinen Boxen. Tonight News / K. Friebus Viele Asiaten lieben Instant-Nudeln. Deswegen gibt es sie hier in den verschiedensten Sorten zu kaufen. Tonight News / K. Friebus Die Japaner mögen's verrückt: Ob Kit-Kat mit orangen Geschmack wirklich schmeckt? Tonight News / K. Friebus Dieser Drink sollte bei vielen Kindheitserinnerungen hervorrufen. Tonight News / K. Friebus Unsere Ausbeute: Pocky, verschiedene Soßen, Nudeln, Mochi, koreanische Tteokbokki und mehr. Tonight News / J. Former Wir schlendern die Immermannstraße weiter entlang. Tonight News / K. Friebus Viele Restaurants und Geschäfte sind von Außen mit traditionell japanischer Deko verziert. Tonight News / K. Friebus Zahlreiche Schilder sind zudem in japanischer Schrift gehalten. Tonight News / K. Friebus Das Restaurant "Takumi" gehört zu den Ramen-Hotspots auf der Immermannstraße. Tonight News / K. Friebus Eine Allee von Bäumen ziert die Mitte der Immermannstraße. Tonight News / K. Friebus Im "Sphere Bay" gibt es Bubble Tea in gemütlicher Atmosphäre. Tonight News / K. Friebus Bei der Inneneinrichtung hat man sich am Manga-Stil orientiert. Tonight News / K. Friebus Im oberen Bereich befinden sich Sitzplätze. Tonight News / K. Friebus Gemeinsam oder alleine kann hier eine Auszeit vom Alltag genommen werden. Tonight News / K. Friebus Wir sind von der Inneneinrichtung des Cafés mehr als begeistert. Tonight News / K. Friebus In diesem Sinne: Prost! Tonight News / J. Former Als wäre man im Japan: Diesen Nachbau eines Tempeleingangs findet ihr etwas weiter abseits der Immermannstraße. Tonight News / K. Friebus Ebenfalls etwas außerhalb der Japanmeile befindet sich das Cafe "No.18". Tonight News / K. Friebus Hier gibt es zuckersüße Küchlein in besonderen Formen. Tonight News / K. Friebus Sieht dieses quadratische Schweinchen nicht zum Anbeißen aus? Tonight News / K. Friebus Passend dazu gibt es pinken Kaffee serviert. Tonight News / J. Former Das Törtchen schmeckte überraschend anders nach Earl Grey-Tee und war mit einem Cranberry-Mousse gefüllt. Tonight News / J. Former Damit endet unser Ausflug durch das Japanviertel. Tonight News / K. Friebus

Das Japanviertel „Little Tokyo“ auf der Düsseldorfer Immermannstraße ist einmalig: Nirgendwo sonst in Deutschland ist die Dichte an japanischen Restaurants und Cafés, Asia-Supermärkten und Manga-Läden so groß wie hier. Wir haben einen Tag im Mekka der Japan-Fans verbracht und präsentieren euch in der Bildergalerie unsere Hotspots. Viel Spaß beim Anschauen.

