Düsseldorf

Tierische Spürnase: Polizeihund Sputnik stellt mutmaßliche Einbrecher in Düsseldorf

12. Januar 2022

Polizeihund Sputnik hat am Dienstagabend in Düsseldorf-Flingern wohl einen Einbruch verhindert. Die beiden mutmaßlichen Täter versteckten sich aus Angst vor dem Tier in einem Holzverschlag unter Planen.