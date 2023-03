Streik in Düsseldorf: Busse und Bahnen stehen in dieser Woche erneut still

Eine Hiobsbotschaft für alle, die im Raum Düsseldorf auf Bus und Bahn angewiesen sind: In der Region Düssel-Rhein-Wupper kommt es ab Montag (13. März 2023) erneut zu Streiks im öffentlichen Dienst. Das verkündete die Gewerkschaft Verdi am Freitag (10. März) und kündigte damit gleichzeitig den Streik bei der Rheinbahn für Donnerstag (16. März) an.

Erst am Dienstag (28. Februar) wurden Busse und Bahnen der Rheinbahn in Düsseldorf und Umgebung von Verdi bestreikt. Am Mittwoch (1. März) folgte dann ein Warnstreik durch die Gewerkschaft NahVG, der ebenfalls zu massiven Ausfällen und Verspätungen führte. Eine dritte Protestaktion gab es am Freitag (3. März). An diesem Tag wurde in mehreren Städten in NRW und Deutschland gestreikt.

Streik in Düsseldorf: Deswegen streikt Verdi

„Wir wollen den Tarifkonflikt in der dritten Verhandlungsrunde lösen. Dafür müssen die Arbeitgeber sich aber noch ein gewaltiges Stück bewegen. Deshalb machen wir jetzt nochmal richtig Druck“, begründet Stephanie Peifer, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Düssel-Rhein-Wupper, die Protestaktionen.

Die Rheinbahn selbst hat sich zum Streik am Donnerstag bisher noch nicht geäußert. Wie die Gewerkschaft Verdi jedoch mitteilt, treffen sich die Streikenden an den Betriebshöfen des Verkehrsunternehmens.