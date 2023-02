Streik am Flughafen Düsseldorf: Was Passagiere nun wissen müssen

Passagiere des Flughafen Düsseldorf müssen am Montag (27. Februar) Geduld mitbringen: Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeitenden des Airports dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen und zu streiken.

Schon jetzt rechnet Verdi am Streiktag mit massiven Verspätungen und Flugchaos. „Aufgrund des Streiks ist mit Verspätungen, über Ausfälle bis hin zum teilweise Erliegen des Luftverkehrs an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn zu rechnen“, teilte die Gewerkschaft am Freitagmorgen (24. Februar) mit. Das Ende der Warnstreiks ist für die Nacht von Montag auf Dienstag (28. Februar) geplant.

Welche Auswirkungen genau die Protestaktionen auf Fluggäste haben werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Airport selbst hat sich zu möglichen Konsequenzen noch nicht geäußert. Sollte sich das jedoch ändern, werden wir euch auf dem Laufenden halten.

Flughafen Düsseldorf: Darum wird gestreikt

Hintergrund der Warnstreiks sind laut Verdi die Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sowie die bundesweiten Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit. Die Gewerkschaft fordert für ihre Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr, aber mindestens 500 Euro mehr Gehalt pro Monat. Die neuen Verträge sollen mindestens 12 Monate laufen.

Am Flughafen Düsseldorf betreffen die Streiks vor allem die meisten Flughafengesellschaften inklusive der Flughafenfeuerwehren und der eigenen Bodenverkehrsdienstleister.

Nachdem die erste Verhandlungsrunde Ende Januar bereits scheiterte, ging sie am Donnerstag (23. Februar) in die zweite Runde. Doch auch hier konnte man sich nicht einigen. „Die Beschäftigten machen mit den Streiks gemeinsam Druck auf die jeweiligen Arbeitgeber, weil in den bisherigen Verhandlungen im öffentlichen Dienst kein akzeptables Angebot unterbreitet wurde“, sagt Andrea Becker, Verdi-Landesfachbereichsleiterin in NRW.

Höhere Löhne fordert Verdi vor allem wegen der hohen Inflation und den deswegen gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen, welche laut Verdi-Angaben die „Beschäftigten in eine unsichere Situation“ treiben. Am 27. März sollen die Verhandlungen für die Beschäftigten in Bund und Kommunen fortgesetzt werden.