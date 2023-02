Nach massiven Problemen am Flughafen Düsseldorf: Womit Fluggäste jetzt rechnen müssen

Mit großen Schritten bewegt sich NRW auf die Osterferien-Saison zu. Für den Flugverkehr bedeutet das eine neue Hochsaison, da viele Menschen für gewöhnlich über die Feiertage verreisen.

Der hohe Andrang an den Flughäfen sorgte in letzter Zeit jedoch für viel Chaos und lange Wartezeiten. Denn im Zuge der Corona-Pandemie kam es an vielen Airports zu großem Stellenabbau und krankheitsbedingten Ausfällen beim Personal.

Flughafen Düsseldorf: Neues „Off Block“-Programm vorgestellt

Auch der Düsseldorfer Flughafen blieb von diesen Auswirkungen nicht verschont. Besonders im Sommer, aber auch im Herbst und Winter letzten Jahres, hatte der Flughafen mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen. Der Airport will weiteres Chaos zukünftig verhindern und hat daher ein großes Maßnahmenpaket präsentiert. Mit dem „Off-Block“-Programm werden neue Services für Flugreisende eingeführt.

„Die Situation in den Spitzenzeiten im letzten Jahr darf sich nicht wiederholen“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH, Lars Redeligx, als er das neue Off-Block-Programm ankündigte.

Das Programm umfasst mehr als 30 Einzelmaßnahmen und soll sich auf mehrere Millionen Euro belaufen. „Gemeinsam mit Partnern ergreifen wir die Initiative, um spürbare Verbesserungen und Stabilität an neuralgischen Punkten zu erzielen – bei der Sicherheitskontrolle, der Gepäckabfertigung und bei der Sauberkeit im Terminal“, erklärt der Vorsitzende.

Der Begriff „Off Block“ steht im Flugverkehr für das Entfernen der Bremsklötze am Fahrwerk eines Flugzeugs. Ab diesem Zeitpunkt wird die Flugzeit gemessen.

Flughafen Düsseldorf: Diese Änderungen erwarten Passagiere

Am Flughafen Düsseldorf sind an den Sicherheitskontrollen folgende Änderungen geplant:

Online buchbares Zeitfenster

Neue Priority Lane

Bessere Zugänge

Mehr Personal an der Sicherheitskontrolle

Verstärkung an den Fluggastkontrollen durch den Flughafen

Einer der größten Chaosbereiche war zuletzt die Sicherheitskontrolle. Hier kam es zu teils kilometerlangen Schlagen. Schon im Sommer wurde auf dieses Problem reagiert. Der Flughafen Düsseldorf stellte seitdem Sicherheitsmitarbeiter „in dreistelliger Höhe“ ein. Zudem soll es ab März 2023 weiteres Personal geben, das unter anderem Fluggästen hilft und sie zu den passenden Gates umleitet.

Eine neue Änderung betrifft auch die Passagiere des Flughafen Düsseldorfs. Am kostenlosen Zeitfensterservice können sich Fluggäste vor Abflug online auf der Website des Flughafens Düsseldorf ein festes Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle reservieren. Diese Maßnahme gibt es bereits am Flughafen Köln/Bonn.

Außerdem wird es am Airport in Düsseldorf eine neue zentrale Priority Lane im Flugsteig B geben. Mit dieser sollen unter anderem Geschäftsreisende nur noch einen Anlaufpunkt haben. Aber auch die Zugänge zu den Gates sollen verbessert werden, beispielsweise durch breitere Kontrollspuren. Schon jetzt hat der Flughafen Düsseldorf neue Anzeigen für die Wartezeiten installiert.

Flughafen Düsseldorf: Neue Maßnahmen an der Gepäckausgabe

Auch an der Gepäckausgabe sind Änderungen geplant. Diese umfassen folgende Punkte:

Self Bag Drop-Schalter

Früh-Check-in ab 3 Uhr

Late-Night-Check-in

Task Force für Flugzeug- und Gepäckabfertigung

Offensive für Airportjobs

Mehr Sauberkeit

Für mehr Flexibilität an der Gepäckausgabe wird zudem das Angebot der „Self Bag-Drop“-Schalter ausgebaut. Zehn solcher Gepäck-Schalter soll es ab den Sommerferien im Terminal A geben. An den Automaten können sich Passagiere selbst das passende Gepäcklabel für ihren Flug ausdrucken. Bislang gab es solche Stationen nur für Eurowings-Fluggäste.

Flughafen Düsseldorf: Geänderter Check-in und „Task-Force“

Der Früh-Check-in am Flughafen Düsseldorf wird ebenfalls ausgeweitet. Zukünftig können Passagiere bereits ab 3 Uhr morgens einchecken. Vorher war dies frühestens ab 4 Uhr möglich. Bei Lufthansa, Eurowings- und Condor-Flügen, die bis 8 Uhr starten, soll zudem einen „Late-Night-Check-in“ am Vorabend geben. Auch das Thema Sauberkeit nimmt sich der Airport künftig mehr zu Herzen, weswegen sanitäre Anlagen erneuert werden sollen.

Darüber hinaus stellt der Flughafen noch eine ganz besondere Maßnahme vor: Die sogenannte „Taskforce“. Sollte es wider Erwarten doch einmal zu Verzögerungen am Airport kommen, helfen Mitarbeiter aus diesem Bereich aus, um so Wartezeiten zu vermindern. Daneben möchte der Flughafen bei der Suche nach neuen Personal unterstützen, beispielsweise durch Bewerbertage oder Jobbörsen.