Flughafen Düsseldorf: Website nicht erreichbar – Probleme am Donnerstag

Wer die Website des Flughafen Düsseldorf am Donnerstagmorgen, 16. Februar 2023, aufrufen will, sieht sich mit einer Fehlermeldung konfrontiert: „Die Website ist nicht erreichbar“. Den Grund für die Störung suchen nun IT-Fachkräfte. Als Alternative werden Flughafengäste gebeten, die App zu nutzen.

„Die Ursache für die Störung ist derzeit nicht abschließend ermittelt, die Analysen durch unsere IT-Partner dauern noch an“, sagte ein Sprecher in Düsseldorf. Fluggäste bekämen aktuelle Informationen über die App des Flughafens, die nicht von dem Ausfall betroffen sei. In Düsseldorf war der Internetauftritt am Vormittag nur vorübergehend wieder erreichbar. Es kam aber weiter zu Störungen.

dpa