Partnerstädte Chemnitz und Reading besuchen Düsseldorf zur EM 2024

Besondere Gäste in Düsseldorf: Auf Einladung von Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller haben die Oberbürgermeister von Chemnitz und Reading am Freitag, den 21. Juni, die NRW-Landeshauptstadt im Rahmen der EM besucht. Reading ist seit 1947 mit Düsseldorf verbunden, seit 1988 besteht zudem eine offizielle Städtepartnerschaft. Im selben Jahr wurde auch die Partnerschaft mit Chemnitz, ehemals Karl-Marx-Stadt, gegründet.

„Düsseldorf präsentiert sich als herausragender Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft sowie als weltoffene und internationale Metropole“, erklärte Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller in einer Pressemittelung der Stadt. „Durch den Besuch ihrer Oberbürgermeister werden auch Chemnitz und Reading Teil von ‚Everybody’s Heimspiel‘. Dies unterstreicht die ausgezeichneten Beziehungen, die wir zu unseren Partnerstädten pflegen.“

Besuch anlässlich des Spiels Ukraine vs. Slowakei in Düsseldorf

Die Delegationen nahmen als Ehrengäste am Vorrundenspiel Slowakei gegen Ukraine in der Arena Düsseldorf teil und besuchten die Fanzone auf dem Burgplatz. Zudem waren sie beim Empfang für die Landesverbände der spielenden Nationen anwesend. Am Abend standen bei einem gemeinsamen Essen zukünftige Projekte wie die Teilnahme Düsseldorfs an der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 oder Jugendaustausche mit Reading im Fokus.

Weiterlesen: Ukraine gegen die Slowakei am Freitag: Straßenfest in der Altstadt, Fan-Walk und mehr

OB Sven Schulze aus Chemnitz äußerte sich begeistert: „Die rheinische Gastfreundschaft in Düsseldorf ist beeindruckend. Ich nehme die positiven Eindrücke der großartigen Stimmung rund um die EURO 2024 mit ins nächste Jahr, wenn Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas im Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit steht.“

„‘Football’s coming home‘ ist eigentlich die englische Fußballhymne, aber ich kann meinen Gastgebern bescheinigen, dass dies auch für den Fußball in Düsseldorf gilt“, sagte OB Glenn Dennis aus Reading. „Herzlichen Glückwunsch zu ‚Everybody’s Heimspiel‘!“