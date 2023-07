Stadt Düsseldorf will mehr Flächen für sportliche Aktivitäten ausbauen

Der Sport hat in Düsseldorf bereits jetzt schon einen großen Stellenwert. Ob Fortuna Düsseldorf, das Footballteam von Rhein Fire oder die Düsseldorfer EG – das Sportangebot in der Landeshauptstadt ist riesig. Insgesamt über 350 Vereine sind in Düsseldorf angesiedelt, denen über 110.000 Mitglieder angehören.

Doch das Angebot soll sogar noch ausgebaut und erweitert werden, wie die „Rheinische Post“ schreibt. Mit Hilfe des städtebaulichen Entwicklungskonzepts Raumwerk D sollen weitere Orte in der Stadt ausgemacht werden, die sportlich genutzt werden sollen. Orte mit erhöhtem Potenzial sind demnach am Flinger Broich oder auch am Freibad Lörick zu finden.

Sport in Düsseldorf: Innovative Lösungswege sollen gefunden werden

Mit der Initiative sollen bereits im Voraus Flächen vor Versiegelungen geschützt und sportliche Aktivitäten bei der Erschließung neuer Wohnflächen mitgedacht werden. Dafür soll sich auch entsprechend früh mit dem Sportamt abgestimmt werden, heißt es weiter. Auch vor innovativen Lösungswegen soll dabei nicht zurückgeschreckt werden.

>> Umsonst und Draußen in Düsseldorf: So intensiv ist das Training bei „Sport im Park“ <<

So sollen etwa auch Dachflächen für den Sport erschlossen werden. So geschehen bereits beim Hallenbad Rheinblick741, welches ein Fußballfeld auf dem Parkhaus beherbergt. Ebenfalls angedacht sind auch nicht genutzte Flächen oder verlassene Gelände, um eventuell Dirtparks für BMX-Fahrer und andere Outdoor-Enthusiasten anzusiedeln.