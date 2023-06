Spontaner Opernauftritt überrascht Café-Gäste in Düsseldorf – TikTok-Video geht viral

Es ist eines Tages im Dritan Alsela Coffee im Düsseldorfer Stadtteil Flingern Nord. Das Geschäft an der Schlüterstraße ist rappelvoll, Gäste trinken ihren Kaffee, Jung und Alt unterhalten sich rege. Plötzlich erklingen Töne des weltbekannten Hits „La Donna e Mobile“ von Gusiseppe Verdis Rigoletto durch das Lokal.

Dahinter steckt der deutsch-italienische Opernsänger Ricardo Marinello, der sich heimlich unter die Gäste gemischt hat.

Opernsänger singt in Düsseldorfer Café – TikTok-Video geht viral

Während der 37-Jährige Opernsänger seinen Kaffee umrührt, lässt er die Töne des Welthits scheinbar mühelos aus sich herausschallen. Besucher und Personal staunen nicht schlecht – und genießen den einminütigen Auftritt des Deutsch-Italieners.

„Heute habe ich Dritan Alsela Coffee überrascht und ich bin mir sicher, den Besitzer und seine Gäste überrascht zu haben. Ich liebe es, lächelnde Gesichter um mich zu haben, wenn ich singe. Es ist eine Freude für mich, spontane Konzerte zu geben und Menschen zu überraschen, die womöglich sonst nie in die Oper gehen würden“, schreibt der Sänger auf seinem TikTok-Kanal „suddensinger“.

Ricardo Marinello als „suddensinger“: Opernsänger ist Supertalent-Gewinner 2007

Nur wenige Tage nach Veröffentlichung zählt das Video über 34 Millionen Aufrufe. Knapp 2 Million Nutzern gefällt das, was sie sehen und hören, Tausende von Kommentare reihen sich unter dem Clip: „Ich wünschte, ich dürfte einmal in einem der Restaurant sitzen, wo Sie singen“, so eine Nutzerin. „Da bekomme ich Gänsehaut!“, heißt es weiter. Auf TikTok zählt der gebürtige Düsseldorfer knapp 900 Tausend Follower.

Viele mögen Ricardo als Gewinner der RTL-Show „Das Supertalent“ wiedererkennen. Dort siegte er in der ersten Staffel 2007 – und überzeugte Jury und Zuschauer mit seinen Gesangseinlagen.

