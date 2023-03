Kölner Polizisten mischen bei Basketballspiel mit – Video geht viral auf TikTok

Die Polizei, dein Freund und Helfer. Und manchmal auch dein Basketballgegner. Auf der Social-Media-Plattform TikTok macht aktuell ein Video die Runde, wo zwei Ordnungshüter am Montag in Köln im Bürgerpark auf dem Court standen.

Zunächst spielten Jugendliche vor Ort, bis schließlich die beiden Beamten Ugur K. und Jan M. während ihrer Streife im Spätdienst sich dazu gesellten. In den nun online kursierenden Videos sieht man allerlei Basketballmoves, wie etwa Korbleger und Dribblings, ausgepackt werden – von den Polizisten!

Gleich mehrere Personen drumherum holten ihre Handys raus und nahmen Videos für die sozialen Netzwerke auf. Das Video unter dem Namen „Kalk ist anders“ wurde bereits über drei Millionen Mal angeklickt. Doch nicht nur die Polizisten scheinen deutlich Spaß zu haben, auch die mitspielenden Kinder und Jugendlichen sind sichtlich begeistert.

Polizisten in Köln-Kalk: Ein ehemaliger Halbprofi und ein Uni-Absolvent

So zeigt ein weiteres Video, wie die Beamten mit den Kindern abklatschen und ihnen zu schönen Spielzügen und Körben verhelfen. Doch so ganz aus dem Nichts kommt das Talent nicht, wie die Polizei in Köln aufklärt. So soll Ugur K. vor seiner Zeit bei der Polizei bereits als Halbprofi in Hessen auf dem Platz gestanden haben, bevor er 2017 zur Polizei kam, wie der „Express“ berichtet.

Auch Jan M. hat bereits einen Hintergrund, der ihm die Arbeit mit Jugendlichen deutlich erleichtert. So soll er seine Bachelorarbeit über Kinder- und Jugendkriminalität in Kalk angefertigt haben. Für die beiden Polizisten aber ist klar: „Polizei sollte gerade für Kinder und Jugendliche nahbar und greifbar sein. Wir freuen uns immer sehr, mit den Menschen in Kalk in Kontakt zu kommen – vor allem, wenn es positive Momente sind, wie zum Beispiel der im Bürgerpark.“

Ein treffendes Beispiel dafür, wie Sport verbinden kann – und dass die Polizei tatsächlich noch volksnah und mit Spaß bei der täglichen Arbeit agieren kann.