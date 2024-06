Regen und Wind: Sommer in NRW pausiert bis Mitte Juli

Obwohl der heftigste Regen vorerst nachgelassen hat, bringt auch die neue Woche Schauer und Gewitter mit sich. Ein Regenschirm bleibt in NRW in den kommenden Tagen ein unverzichtbares Accessoire, erklärte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Sonntag (30. Juni). Demnach werde es zwar nicht mehr flächendeckend regnen, aber lokal seien noch erhebliche Niederschläge möglich.

Wetter NRW: Temperaturen von maximal 20 Grad

Die Temperaturen steigen maximal auf 20 Grad, begleitet von Windböen. Die Nächte werden kühl, insbesondere die Nacht zum Dienstag mit neun Grad, im Bergland sogar nur sieben Grad. Laut der vorläufigen Prognose wird der Sommer bis Mitte Juli weiterhin auf sich warten lassen.

Viele Menschen in NRW fragen sich, warum dieser Sommer so kalt und nass ist. Tonight Düsseldorf hat mit einem Meteorologen von wetter.net gesprochen. Seine komplette Analyse lest ihr hier.

Auch beim Public Viewing in Düsseldorf kam am Samstag, 29. Juni, einiges vom Himmel herunter, wie unsere Bildergalerie zeigt.

mit dpa