Silvester-Bilanz in Düsseldorf: Unruhige Nacht für Feuerwehr und Rettungsdienst

1. Januar 2024

Die Silvesternacht in Düsseldorf verlief nach ersten Erkenntnissen der Polizei und der Feuerwehr überwiegend friedlich. In der Altstadt, wo sich traditionell viele Feiernde einfinden, war die Besucherzahl hoch. Die Polizei und das Ordnungsamt waren mit verstärkten Kräften im Einsatz, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Silvester in Düsseldorf: So wird an der Rheinpromenade gefeiert. Foto: Shutterstock.com / Lukas Bornheim