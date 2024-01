Silvesternacht: NRW-Großstädte überwiegend friedlich – in dieser Region gab es Ärger

In Köln, Düsseldorf, Essen und Dortmund verlief die Silvesternacht nach ersten Erkenntnissen der Polizei überwiegend glimpflich. In Solingen, Duisburg und Bielefeld kam es jedoch zu Angriffen auf Einsatzkräfte. In Solingen wurden Kräfte der Feuerwehr und Polizei mit Raketen und Böllern beworfen. Auch unbeteiligte Passanten wurden beworfen. Die Polizei geht von 30 bis 40 Straftätern aus. In Duisburg wurden zwei Personen festgenommen. In Bielefeld wurde ein Mann in Gewahrsam genommen. In Münster zündeten Unbekannte einen Böller und eine Rakete gegen einen Polizeiwagen.

Nach zahlreichen Attacken mit Böllern und Raketen auf Polizisten und Rettungskräfte in der Silvesternacht 2022/23 war die Zahl der Einsatzkräfte erhöht worden. Landesweit sollten zum Jahreswechsel 2023/24 laut Innenministerium mehr als 6600 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sein.

Silvester in Köln „weitgehend ruhig“

Nach einer Terrorwarnung wurde der Jahreswechsel am Kölner Dom unter hohen Sicherheitsmaßnahmen gefeiert. Dabei lief alles weitgehend ruhig ab. „Ein paar Böllerwerfer, einige Ingewahrsamnahmen, nichts Ungewöhnliches“, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen gegen 1.30 Uhr. Die meisten Feiernden hatten sich auch an das Böllerverbot in Teilen der Kölner Innenstadt gehalten. Auf der Domplatte und dem Bahnhofsvorplatz sei es weitgehend friedlich zugegangen.

Am Sonntagabend hatte die Polizei drei weitere Verdächtige festgenommen, die sich in Duisburg, Herne und Nörvenich im Kreis Düren aufhielten. Es sollte einen islamistischen Anschlagsplan mit einem Auto verübt werden, sagte der Kölner Polizeipräsident Johannes Hermanns. Der schon an Heiligabend in Gewahrsam genommene Tadschike war Teil eines größeren Netzwerkes.

>> Nach Anschlagsplänen: Kölner Dom bis Neujahr geschlossen <<

dpa