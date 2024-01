Silvester in Köln: Friedliche Feiern unter Sicherheitsmaßnahmen – Fotos

Bilanz der Polizei Köln zur Silvesternacht

Nach einem Terroralarm ist der Jahreswechsel am Kölner Dom unter hohen Sicherheitsmaßnahmen gefeiert worden. Dabei lief alles weitgehend ruhig ab. „Ein paar Böllerwerfer, einige Ingewahrsamnahmen, nichts Ungewöhnliches“, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen gegen 1.30 Uhr. Die meisten Feiernden hätten sich auch an das Böllerverbot in Teilen der Kölner Innenstadt gehalten. Auf der Domplatte und dem Bahnhofsvorplatz sei es weitgehend friedlich zugegangen.

Anschlagspläne in Köln: Drei weitere Verdächtige festgenommen

Die Polizei hatte kurz vor Weihnachten Hinweise auf einen möglichen islamistischen Anschlagsplan auf den Kölner Dom erhalten. Am Heiligabend wurde daraufhin ein 30-jähriger Tadschike in Gewahrsam genommen. Er wird verdächtigt, die Kathedrale ausgespäht zu haben.

Am Sonntagabend wurden drei weitere Verdächtige in Duisburg, Herne und Nörvenich im Kreis Düren festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um ein größeres Netzwerk handelt, das auch auf andere Bundesländer und andere europäische Staaten erstreckt.

Für die Silvesternacht hatte die Polizei für Dom und Umgebung strenge Schutzmaßnahmen angekündigt. Darunter fiel der Einsatz von Polizistinnen und Polizisten mit Maschinenpistolen. Auch die Tiefgarage unter dem Dom wurde durchsucht.

Bilanz zur Silvesternacht 2023/24 in NRW

In den NRW-Großstädten verlief die Silvesternacht „überwiegend friedlich“, allerdings gab es in einigen Regionen Festnahmen. Kräfte der Feuerwehr und Polizei wurden mit Raketen und Böllern beworfen.

