Schulstart in Düsseldorf: 6000 Kinder werden eingeschult

Am kommenden Montag beginnt das neue Schuljahr in Nordrhein-Westfalen. Auch in Düsseldorf werden dann viele neue i-Dötzchen, also Kinder, die in die 1. Klasse gehen, unterwegs sein. Wie die Stadt erklärt, soll es etwa 5700 neue ABC-Schützen geben.

Der Großteil von ihnen wird eine städtische Grundschule besuchen, 320 hingegen werden an nichtstädtischen Grundschulen untergebracht. Dazu gehören etwa die Japanische Schule oder die Waldorfschule.

Stadtdirektor Burkhard Hintzsche äußerte sich am Mittwoch in der Gemeinschaftshauptschule Bernburger Straße zu den Neuanmeldungen. „Auch in diesem Jahr verzeichnen wir wieder hohe Anmeldezahlen an den Düsseldorfer Schulen. Um den Schülerinnen und Schülern das Lernen in einer modernen und zukunftsfähigen Umgebung zu ermöglichen, investieren wir bis 2028 1,5 Milliarden Euro in die fortlaufende Schulbauoffensive und treiben die Digitalisierung an den Schulen weiter voran.“

Digitalisierung und Klimaschutz haben weiterhin hohen Stellenwert

Doch nicht nur für die i-Dötzchen bedeutet der Schulanfang einen großen Schritt in einen neuen Lebensabschnitt, auch viele Grundschulabgänger dürfen sich auf eine neue Schule freuen. So werden über 4500 Kinder auf eine weiterführende Schule gehen. Über 2500 davon besuchen in Zukunft ein Gymnasium in der Landeshauptstadt, knapp 1200 werden auf einer Realschule untergebracht sein, fast 800 gehen auf eine Hauptschule.

Zudem wird auch die Digitalisierung der Schulen in Düsseldorf weiter vorangetrieben. Bis Ende des Jahres sollen so 60 Schulstandorte mit Glasfaser verbunden sein. Auch beim Klimaschutz soll es in den Schulen weiter voran gehen. Grüne Fassaden zur Verbesserung der Luftqualität sollen weiter vorangetrieben werden, die Ausstattung für die Pflege der Außenanlagen wird weiter auf Akkubetrieb umgestellt. Bis 2028 will die Stadt insgesamt 1,5 Milliarden Euro in die Schulen investieren.