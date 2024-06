Saxofonist aus Mettmann ist der heimliche Star der EM

Wer in den letzten Tagen aktiv in sozialen Medien aktiv war, dürfte seine Videos bereits zu Gesicht bekommen haben: Die Rede ist von Musiker Andre Schnura, welcher mit seinen Saxofon-Performances in den Fanzonen der EM derzeit nicht nur die Herzen von Fußball-Fanatikern erobert. Begonnen hat alles mit einer Stimmungseinlage beim Eröffnungsspiel der Deutschen in München, zuletzt sah man in mit seinem schwarzen Instrument in Frankfurt vor dem Spiel gegen die Schweiz. Dort brachte die Menge mit Hits wie „Samba de Janeiro“ oder „Major Tom“ zum Feiern.

Mit dem riesigen Erfolg hat der ehemalige Musiklehrer sicherlich nicht gerechnet. So sah es vor der EM für den Mann aus Haan aus dem Kreis Mettmann bei Düsseldorf alles andere als rosig aus, als er von der Musikschule, an der seit mehreren Jahren unterrichtet, gekündigt wurde. „Ich habe mich schon gefragt, wie ich jetzt weitermachen soll“, erzählt er in einem Posting. Doch von den Zweifeln scheint zumindest für den Moment nichts mehr übrig zu sein. Selbstsicher und voller Spaß spielt er in seinen Clips auf seinem Saxofon und bringt die Masse zum Jubeln.

Mettmanner Musiker ist „Kultfigur der EM“

Seine Videos verbreiten sich derzeit wie ein Lauffeuer im Internet. Auf Schnuras Instagram-Kanal wurden seine Auftritte bereits zu Hunderttausendfach angeschaut – sein ikonischer Auftritt in Frankfurt schon fast zwei Millionen mal. Über 146.000 Follower verzeichnet sein Profil bei Meta, beim Konkurrenten TikTok sind es sogar über 485.000 Abonnenten.

Die Kommentare unter seinen Clips fallen ebenfalls sehr positiv aus. „Die Auftritte von Andre Schnura sind sehr geil. Er bringt viele feiernde Fans zusammen und alle feiern richtig ab“, kommentiert beispielsweise ein Instagram-Nutzer den Auftritt des Mettmanners in Frankfurt. Die Sportsendung „ran“ geht noch einen Schritt weiter und nennt den Saxofonisten auf ihrem Kanal „die Kultfigur der EM“. Auch in die Hauptnachrichtensendung des italienischen Fernsehens hat es Schnura bereits laut einem Bericht der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) geschafft.

Saxofonisten möchten Gutes tun

„Ich bin komplett überwältigt und unendlich dankbar für das, was gerade passiert“, schreibt Schnura unter einem seiner Videos. „Ich bin nur ein Musiker, der gerne aktuelle gehypte Chart-Songs spielt.“ Mit Rampenlicht und jubelnden Mengen scheint sich der Mettmanner jedoch bereits auszukennen. So zeigen ihn ältere Aufnahmen seines Instagram-Kanals auf Hochzeiten und Events spielen. Und auch beim ZDF trat der Musiker schon einmal auf.

Das schwarze Saxofon ist dabei bei all seinen Auftritten das Markenzeichen von Schnura. Bei diesem handelt es sich um eine Eigenentwicklung von ihm und seinem Freund Marius. Zusammen gründeten die beiden Männer im Jahre 2018 die Marke „Stalaxy“.

„Als wir an einem freien Tag zusammen in Düsseldorf unterwegs waren, kam uns beim Spaziergang ein mattschwarzer Geländewagen entgegen. Wir haben uns beide angeschaut und sofort gewusst: Wir müssen eine Saxofonmarke gründen, die genau diese Farbe hat“, erinnern sich die beiden Gründer auf ihrer Homepage zurück.

Mit ihren Saxophon-Verkäufen wollen die Musiker jetzt auch Gutes tun. „Um etwas zurückzugeben, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir ab jetzt für den Rest dieses Jahres für jedes verkaufte Saxophon über unseren Shop 150€ spenden werden“, schreibt Schnura auf dem Instagram-Kanal von „Stalaxy“. „Nach längerem Suchen haben wir uns für die Toni-Kroos-Stiftung entschieden, die das Ziel verfolgt, schwerkranken Kindern zu helfen.“ Zwar sei man sich bewusst, dass man mit der Aktion keine Berge versetzen könne, „aber warum sollte man nicht einfach direkt anfangen, im kleinen etwas Gutes zu tun?“.