Prinz Harry „ein bisschen nervös“ vor Invictus Games in Düsseldorf

Nicht mehr lange, dann starten die Invictus Games in Düsseldorf. Schirmherr und Gründer der Spiele, die vom 9. bis zum 16. September in der Merkur Spiel-Arena stattfinden, ist Prinz Harry. Der Royal hat jetzt eine Videobotschaft via Instagram veröffentlicht.

Darin kündigt er an: „Hallo zusammen, wir sind nur noch einen Monat davon entfernt, Düsseldorf 2023 bei den nächsten Invictus Games zu einem Ort des Respekts zu machen.“ Die Vorfreude des 38-Jährigen ist riesig, allerdings mischt sich auch eine Portion Nervosität mit rein. So kann er es laut eigener Aussage kaum mehr erwarten, die Gemeinschaft endlich wieder zusammen begrüßen zu dürfen.

>> Meghan Markle in Düsseldorf: Invictus Games erwarten zahlreiche Promis <<

In Düsseldorf wird es einige Neulinge geben, dazu gesellen sich erfahrene Invictus-Games-Teilnehmer. „In jedem Fall wird es ein Element der Aufregung und der Nervosität geben und ich bin mir sicher, dass einige von euch schon sehr lange auf diesen Moment gewartet haben“, fügt Prinz Harry weiter an.

It’s a month to the #InvictusGamesDūsseldorf 🥳 🎉and @invictusgamesNG is super excited and ready! Here’s what Prince Harry had to say. Who’s excited? 🥳 How do you feel? #Invictus2023 #InvictusGames pic.twitter.com/CZt1Dy7Lfy — Invictus Nigeria 🇳🇬 (@invictusgamesNG) August 10, 2023

2014 wurden die Spiele vom Briten gegründet. Es sind sportliche Wettkämpfe für Soldaten, die im Einsatz verletzt wurden und dadurch bleibende Beeinträchtigungen an Körper und Seele erlitten haben. Inzwischen nimmt eine Vielzahl an Ländern an den Invictus Games teil.

„Ihr befindet euch alle auf verschiedenen Stufen eurer Heilungsreise – das sind wir alle und werden es immer sein –, aber ich kann euch versichern, dass diese Erfahrung hoffentlich euer Leben verändern wird und ihr mit Sicherheit als bessere Menschen daraus hervorgehen werdet“, prophezeit Prinz Harry abschließend.

>> Invictus Games 2023 in Düsseldorf: Rita Ora tritt auf – Tickets noch erhältlich <<