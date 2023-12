Porno Al Forno live im Düsseldorfer Stahlwerk: Musikalische Schlittenfahrt mit pinkem Lametta – ein Weihnachtskonzert

Keine Frage, die Band Porno Al Forno ist Kult in Düsseldorf: Seit über 20 Jahren sind die sieben Jungs am Start, sorgen auf der Rheinkirmes und vielen anderen Events immer für ausgelassene Stimmung und im wahrsten Sinne steigende Temperaturen auf der Tanzfläche – auch im Winter!

Und so schmeißen sich „PAF“ kurz vor dem dritten Advent in die kostümierte Schale: Am 16. Dezember findet nach vier Jahren Pause wieder das legendäre Weihnachtskonzert im Stahlwerk statt. „Für uns ist das Gefühl, endlich wieder unsere traditionelle Horny-XXXMas-Party geben zu können, wie das Losreißen von schweren, rostigen Eisenketten“, verrät Mikko Leandros im Gespräch mit Tonight News. „Ein Befreiungsschlag, den wir ebenso heftig live feiern werden.“

>> Wochenende in Düsseldorf: Weihnachtsmarkt, Partys, Trödeln – unsere Tipps <<

Porno Al Forno: Das sind die „sieben Wunderkerzen auf dem Mettigel“

Der Schlagzeuger heißt im echten Leben natürlich anders. Denn wie die schrägen Outfits der sieben Jungs sind auch die Namen der Bandmitglieder Kunstprodukte. Neben Mikko Leandros gehören die Sänger Greg Gardena und Manni Montana, Keyboarder Peer Plex, die Gitarristen Fox und Bobaus Texas sowie Bassist Terry Tabasco dazu.

Allesamt sind nach eigenen Angaben 24 Jahre jung – und das auch schon eine halbe Ewigkeit. So viel sei an dieser Stelle verraten: Für das wahre Alter der Musiker müsst ihr rund 20 bis 30 Jahre dazuzählen. Der Rest? Bleibt ihr Geheimnis.

Zudem gibt es das noch aus dem „PAF“-Nähkästchen: Die Band wechselt die Outfits bei einem Konzert mehrfach, deshalb sind Ganzkörper-Spiegel in der Garderobe immer Plicht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von PORNO AL FORNO (@paf_original)

Und natürlich sind sie in der Adventszeit auch auf den Düsseldorfer Weihnachtsmärkten unterwegs. Zum Beispiel auf dem Areal Böhler, dem Münsterplatz oder auch unter der Zoobrücke beim „Liebe das Leben“-Markt.

>> Weihnachtszauber auf dem Areal Böhler 2023: ein besonderer Weihnachtsmarkt <<

Einen Wunsch haben die Jungs übrigens für das Konzert im Stahlwerk noch: „Um eine alte Tradition wieder aufleben zu lassen, sind Herren mit Schnäuzer und Damen im ‚horny‘ Outfit erwünscht“, erklärt Mikko Leandros. Und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Gerne auch umgekehrt!“

Porno Al Forno live in Düsseldorf: Veranstaltungs-Infos für den 16. Dezember 2023

Wer bei diesem „annjeneeeeeeehmen“ Fest dabei sein möchte, bekommt hier auf einen Blick alle Infos:

Konzert: Am 16. Dezember treten Porno Al Forno im Düsseldorfer Stahlwerk (Ronsdorfer Straße 134, 40233 Düsseldorf) auf. Das Motto lautet „Horny-XXXMas-Party“.

Tickets und Eintrittspreise: Es gibt noch Karten für 30 Euro (zzgl. Gebühren) online oder vor Ort bei Pick Up (Kapuzinergasse 15 in 40213 Düsseldorf) oder A&O Medien (Schadowstraße 11, 40212 Düsseldorf). An der Abendkasse zahlt ihr 35 Euro.

Wann geht es los? Die Türen öffnen sich um 19 Uhr, die Show beginnt um 20.30 Uhr. Ein Vorglühen auf dem Stahlwerk-Christmas-Markt ist ab 18 Uhr ist möglich, außerdem gibt es im Anschluss an das Konzert noch eine Aftershow-Party mit DJ.