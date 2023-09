Vorfeiertag in Düsseldorf am 2. Oktober: So feiert ihr in den Tag der Deutschen Einheit

Am Montag, dem 2. Oktober, dürft ihr euch wieder etwas länger auf der Tanzfläche tümmeln, oder euch bis weit in den nächsten Morgen hinein an der Bar vergnügen: Am 3. Oktober ist Tag der deutschen Einheit – und damit Feiertag! Wer sich zudem noch einen Urlaubstag auf den Montag gepackt hat, der kann sich bereits jetzt auf ein langes Wochenende freuen. In unserem Party-Guide versorgen wir euch mit den besten Tipps für einen gelungenen Vorfeiertag.

Damit ihr im Düsseldorfer Partydschungel die Übersicht behaltet, haben wir die Machete ausgepackt und schlagen uns durch einige der Highlights.

Vorfeiertag in Düsseldorf im Sir Walter

Wir starten in der Düsseldorfer Altstadt, in der weiterhin angesagtesten Bar der Stadt. Das Sir Walter feierte erst kürzlich sein siebenjähriges Bestehen – und wir freuen uns bereits jetzt auf die Fortsetzung! Ob auf einen leckeren Drink, zum Flirten oder Abfeiern auf der Tanzfläche – in der Sir Walter Bar ist alles erlaubt und erwünscht. Los geht’s um ca. 20 Uhr.

Adresse: Sir Walter, Heinrich-Heine-Allee 12, 40213 Düsseldorf

Lange Nacht zum Tag der deutschen Einheit: „Disko Disko Disko Klub“ im Silq

Next Stop: Mertensgasse. Denn auch im Silq werden am Vorfeiertag die Boxen aufgedreht. Bei „Disko Disko Disko“ stehen unter anderem Ryan Nasty, Stev Dive und YDK.me an den Reglern und feiern mit euch bis zum nächsten Sonnenaufgang. Eröffnet wird die lange Nacht ab 22 Uhr.

Adresse: Silq-Club, Mertensgasse 2, 40213 Düsseldorf

Vorfeiertags-Vergnügen im Rosenrot

Feiertage sind doch wirklich was Feines…. Ein Anlass mehr, im Rosenrot ausgelassen zu feiern Am Montag treffen sich die Düsseldorfer Nachtschwärmer zur kuscheligsten Party der Stadt. Natürlich zu den besten „Funky Tunes, Sexy Beats & Classic Grooves“.

Adresse: Rosenrot, Ratinger Str. 24, 40213 Düsseldorf

Ab in den Partykeller: Vorfeiertag im Sub

Ein Ausflug in Düsseldorfs liebsten Partykeller darf an diesem Montag natürlich nicht fehlen! Euphorisch, elegant, immer on point: Die Resident DJs sorgen für den perfekten Soundtrack für eure Partynacht. Los geht’s ab ca. 21 Uhr.

Adresse: Sub, Bolkerstraße 14, 40213 Düsseldorf

Party am Montag in Düsseldorf: „Tohuwabohu“ im Schickimicki

Am 2. Oktober erobert die „Tohuwabohu“-Party das Schickimicki auf der Neustraße 51 im Herzen der Düsseldorfer Altstadt. An diesem Abend treffen musikalisch jede Menge tanzbarer Hip Hop und Rock auf „abspackbaren“ Trash und Bumspop. Und genauso kommen auch die Leute aus allen Styles und Himmelsrichtungen daher, um gehörig und dichtgedrängt bis tief in die Nacht durchzumachen, zu flirten, zu tanzen und sich das ein oder andere Kaltgetränk hinter die Binde zu kippen. Gefeiert wird ab 22 Uhr.

Adresse: Schickimicki, Neustraße 51, 40213 Düsseldorf

Ein kühler Wein am Vorfeiertag in der Fett Weinbar

Lust auf fruchtig-herben Rebsaft der Spitzenklasse, fein abgeschmeckt mit den passenden Beats und einer herrlichen Atmosphäre? Dann solltet ihr den Vorfeiertag in der Fett Weinbar beschließen. Los geht es hier ab ca. 20 Uhr.

Adresse: Fett Weinbar, Hunsrückenstraße 16, 40213 Düsseldorf

Jubiläum in Neuss: 13 Jahre 102 Club

Das perfekte Date am Vorfeiertag: Am Tag der deutschen Einheit könnt ihr euch bequem von den Eskapaden am Vorabend erholen. Und ganz ehrlich: Das habt ihr nach dieser Party sicher nötig!

Das 102 ist Neuss feiert 13 Jahre Clubgeschichte – und das mit einem großartigen Line-up, u.a. mit Top-DJs wie Ilario Alicante, Richy Ahmed, Werninghaus, Mike Gibki, Juliet Sikora, Diamantis und vielen mehr! Tickets für die große Jubiläums-Sause gibt es ab 25 Euro.

Adresse: 102 Club, Bockholtstrasse 102 -104, Neuss