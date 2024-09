Düsseldorf: Rheinbahn ändert Fahrplan zum Tag der Deutschen Einheit

Düsseldorf und Umgebung macht sich bereit für einen geschenkten Urlaubstag zum Tag der Deutschen Einheit. Um den Feiernden eine sichere und bequeme Heimfahrt zu ermöglichen, hat die Rheinbahn ihr Nachtexpress-Angebot ausgeweitet. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dem 2. Oktober, verkehren Busse und Bahnen deutlich länger als gewohnt, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

So fahren Busse und Bahnen in der Nacht zum Tag der Deutschen Einheit

In Düsseldorf sind die Stadtbahnlinien U72, U75, U76 und U79 alle 30 Minuten bis zum nächsten Morgen im Einsatz, die Buslinien NE3, NE7 und NE8 alle 30 Minuten bis gegen 4 Uhr sowie die Buslinien 830, NE1, NE2, NE4, NE5 und NE6 alle 60 Minuten bis gegen 4 Uhr.

In den Nachbarstädten sorgen die Discolinien für Mobilität zu später Stunde: Die DL1 in Ratingen und die DL4 in Erkrath und Hilden fahren bis gegen 4 Uhr, die DL5 in Haan und Hilden bis 2 Uhr und die DL6 in Mettmann bis 3 Uhr.

Zusätzlich sind folgende Buslinien länger unterwegs: SB50, O1, O3, O6, 722, 726, 730, 735, 738, 741, 742, 743, 746, 748, 754, 761, 770, 773, 778, 780, 782, 784, 785, 788, 791 und 839.

Am Tag der Deutschen Einheit selbst gilt der reguläre Sonntagsfahrplan.

In der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober entfällt das Nachtexpress-Angebot. Alle Fahrplanänderungen sind in der Rheinbahn-App und der Fahrplanauskunft hinterlegt. Unter der kostenfreien „Schlauen Nummer“ 0800. 6 50 40 30 erhalten Fahrgäste rund um die Uhr Auskunft.

