Palermo-Fest in Oberkassel: Düsseldorf feiert Städtepartnerschaft am 20. August

Sizilianische „Dolce Vita“ in Düsseldorf: Anlässlich der Städtepartnerschaft zwischen Düsseldorf und Palermo findet am Samstag, 20. August auf dem Barbarossaplatz in Oberkassel das Palermo-Fest statt. Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller und dem italienischen Generalkonsul Luis Cavalieri bietet das Bürgerfest am von 14 bis 19 Uhr sizilianische und italienische Köstlichkeiten sowie ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit sizilianischer Moderation.

Zum Programm gehören unter anderem Auftritte deutscher und sizilianischer Bands, ein Poetry Slam, eine Talkrunde zur Städtepartnerschaft, ein Mini-Sprachkurs Italienisch/Sizilianisch, eine Tombola und ein buntes Angebot für Kinder. Zudem wird der Wim-Wenders-Film „Shooting Palermo“ im Soutterain Kino ausgestrahlt.

Seit 2016 verbindet die NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf und die sizilianische Hauptstadt Palermo eine aktive Städtepartnerschaft. Neben engen Kontakten im Bereich Kunst und Kultur gibt es auch einen engen Austausch im Bereich Migration und Geschlechtergleichstellung. Darüber hinaus betreibt das Wim-Wenders-Gymnasium regelmäßig Austausche mit palermitanischen Partnerschulen.