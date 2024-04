Nacht der Museen 2024 in Düsseldorf: Das waren die Highlights!

Über 24.000 Besucher strömten am Samstag, 27. April, in über 50 verschiedene Locations, um in ein vollgepacktes Kulturerlebnis zu tauchen. Von Ausstellungen und Performances über interaktive Exponate und Musik bis hin zu Aftershowpartys und DJ-Sets bot die Nacht der Museen für jeden etwas. Das Programm lud auch dazu ein, Neues zu entdecken.

Die Highlights der Düsseldorfer Nacht der Museen

Neben den etablierten Häusern gab es auch viele neue Locations zu entdecken, darunter das Schumann-Haus, das Ackereleven und der Werk- und Ausstellungsraum Reformator Art. Im interdisziplinären Ausstellungsraum „the pool“ drehte sich alles um die Architektur der Nachkriegsmoderne in Düsseldorf, während der Bilker Bunker mit seinen schwebenden Fallschirmen, überdimensionalen Eisschollen und fantastischen Bildwelten begeisterte.

Ein besonderes Highlight war der Urban Art Walk in Bilk, der Kunstinteressierte zu den schönsten Murals, Stencils, Sticker Art und Graffiti im öffentlichen Raum führte.

Lese-Tipp: Urban Art in Düsseldorf: An diesen 8 Orten gibt es Kunst im Freien

Atemberaubende Ausblicke und Kunstgenuss bot der Rheinturm, wo die Gäste nach der Besichtigung der Ausstellung des Künstlerkollektivs „plan.d“ die Nacht bei Tanz ausklingen lassen konnten.

Großer Andrang herrschte auch im Hetjens, dem deutschen Keramikmuseum, mit seinem Fokus auf die 50er-Jahre sowie in den beiden Häusern am Ehrenhof, dem Kunstpalast und dem NRW-Forum. Der Kunstpalast bot mit seinen interaktiven Präsentationen, einschließlich der Ausstellung „Tony Cragg. Please Touch!“, bei der das Berühren der Skulpturen ausdrücklich erwünscht war, einen neuen Blick auf seine über 300-jährige Tradition.

Abgerundet wurde die Nacht durch Aftershowpartys und DJ-Sets in verschiedenen Locations sowie entspannte Shuttlefahrten mit historischen Straßenbahnen.

Weitere Eindrücke und Highlights findet ihr hier in unserer Galerie:

Entspannt durch die Nacht mit Shuttle-Buslinien und historischen Straßenbahnen

Dank dreier spezieller Shuttle-Buslinien und den charmanten „Rollenden Museen“, den historischen Straßenbahnen der Rheinbahn aus den 40er- bis 60er-Jahren, konnten die Gäste die Nacht der Museen entspannt genießen.

„Die Nacht der Museen hat gezeigt, wozu Kultur fähig ist“

„Die Nacht der Museen hat auch in diesem Jahr eindrucksvoll gezeigt, wozu Kultur fähig ist“, so Miriam Koch, Beigeordnete für Kultur und Integration. „Menschen zusammenbringen, Austausch fördern und bleibende Erinnerungen schaffen – das ist es, was Kultur leisten kann. Die Vielfalt der Veranstaltungen und Ausstellungen spiegelt die kreative Dynamik unserer Stadt wider und lädt dazu ein, neue Orte zu entdecken. Mein Dank gilt allen, die durch ihr Engagement und ihre Leidenschaft diese Nacht zu einem unvergesslichen Ereignis gemacht haben.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Den Besucherrekord feierte das Event im vergangenen Jahr. So viele Kulturfans lockte die Nacht der Museen in 2023.