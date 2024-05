Neu in Düsseldorf: Reserved eröffnet an der Schadowstraße

Ein Ende bedeutet an anderer Stelle bekanntlich auch immer ein Neuanfang: Nachdem im Januar vergangenen Jahres bekannt wurde, dass der Schuhhändler Görtz seinen Flagship-Store im Ko Bögen II an der Schadowstraße in Düsseldorf schließen muss, stand auch schon der Nachfolger für die 2200-Quadratmeter-Location fest. Dieser sorgt besonders bei H&M, Zara und Co. für neue Konkurrenz.

Görtz-Nachfolger im Ko Bögen II Düsseldorf: Mode-Unternehmen Reserved

Das Bekleidungsgeschäft Reserved baut seine Standorte in Deutschland aus und eröffnet seine erste Filiale in Düsseldorf. Das teilte die zum polnischen Konzern LPP SA gehörende Handelskette mit.

Dort befand sich noch bis Februar 2023 ein Flagship-Store des insolventen Hamburger Schuhhändlers Görtz. Das Unternehmen hatte verkündet, seine einstige Vorzeigefiliale im Rahmen der laufenden Sanierungsbemühungen schließen zu müssen.

Martin Kanngiesser, Geschäftsführer der LPP Deutschland GmbH, wendete sich im Rahmen der geplanten Neueröffnung auch an die Umstände der Görtz GmbH: „Trotz der Freude über diesen großartigen neuen Standort fühlen wir doch auch mit der Ludwig Görtz GmbH mit“.

Neu in Düsseldorf: Reserved eröffnet im April 2024

Reserved wollte eigentlich im September 2023 seine Filiale im Düsseldorfer Kö Bogen II eröffnen, doch es kam zu einer spürbaren Verspätung. Mitte April öffnete der Moderiese schließlich seine Filiale – zur Freude vieler Mode-Fans: Hier erwartet sie Shoppingspaß auf drei Etagen und 2200 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Bis Ende Februar 2023 verkaufte hier der inzwischen insolvente Mode-Riese Görtz seine letzten Schuhe.

Reserved in Düsseldorf: Sortiment und Preise