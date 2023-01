„Modebusiness Award“ 2023 geht an Annette Görtz – so lief die Verleihung im „The Paradise Now“

In Düsseldorf stand das letzte Januar-Wochenende ganz im Zeichen der Mode: Die Neonyt und Fashn Rooms fanden auf dem Areal Böhler statt, angesagter Treffpunkt war auch die Instylelounge in den Design Offices . Am Sonntag wurde zudem der Modebusiness Award 2023 verliehen: Rund 160 Modeschöpfer und Persönlichkeiten aus der Fashionbranche feierten im „The Paradise Now“ im Hafen.

Fashion Days in Düsseldorf: Neonyt, Fashn Rooms und Instylelounge

Neben der Modeaward-Verleihung zählten auch Events wie die Neonyt und Fashn Rooms sowie die Instylelounge zu den wichtigsten deutschen Plattformen und Treffpunkten des Mode-Sektors. Dabei standen die Fashion Days ganz im Zeichen der neuen Modetrends und der Frage, wie man die Textil- und Modewirtschaft fairer und nachhaltiger gestalten kann. Auf der Neonyt präsentierten sich über 400 Brands, auf der Instylelounge waren zahlreiche Influencer, VIPs und Fashionistas geladen.

Düsseldorfer Fashion Days 2023: Modeaward- Verleihung im „The Paradise Now“

Unter dem Motto „Next Generation“ empfingen Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller und Angelika Firnrohr, Geschäftsführerin des Fashion Net, rund 160 Gäste zur festlichen Verleihung in der Düsseldorfer Location „The Paradise Now“. Die vom Verein Fashion Net Düsseldorf im Jahr 2015 entwickelte Auszeichnung ehrt Impulsgeber des Fashion Business, die sich durch ihr Engagement in der nordrhein-westfälischen Hauptstadt hervorgehoben haben. Christiane Arp, ehemalige VOGUE-Chefredakteurin, Vorstandsvorsitzende des Fashion Council Germany und langjährige Wegbegleiterin von Annette Görtz, hielt die Laudatio – nicht nur auf die Designerin selbst, sondern auf ihre gesamte Familie.

Modeaward 2023 in Düsseldorf: Preis geht an Annette Görtz

„Der Modebusiness Award geht in diesem Jahr an Annette Görtz, die nicht nur den Orderstandort maßgeblich geprägt hat, sondern auch eine internationale Einflussgröße in der Mode ist. So wie Düsseldorf und Mode Hand in Hand gehen, so untrennbar ist auch die Modeunternehmerin mit der Landeshauptstadt verbunden: Ob im Showroom oder auf der Königsallee – ihr Bekenntnis und ihre Begeisterung für den Standort Düsseldorf sind ausschlaggebend für die Ehrung mit dem Modebusiness Award Düsseldorf 2023“, verkündet Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller zur Auszeichnung der Designerin, die ihre Mode bereits in einer spektakulären Schau mit einem Laufsteg über Wasser in der Neusser Langen Foundation inszenierte.

„Ich freue mich sehr, dass Mode hier in Düsseldorf nach wie vor gelebt wird und viele namhafte Akteure aus der Mode- und Handelsbranche zur Verleihung des Modebusiness Awards zusammengekommen sind und der Auszeichnung einen würdigen Rahmen verleihen. Der Preis ist bis dato in Deutschland einzigartig, da er nicht nur renommierte deutsche Designer ehrt, sondern auch die Wichtigkeit des Modestandorts Düsseldorf demonstriert“, so Angelika Firnrohr, Geschäftsführerin des Fashion Net.

Modeaward 2023 in Düsseldorf: Wer ist Annette Görtz?

Für Annette Görtz ist der Mode Business Award mehr als nur eine Auszeichnung ihres gleichnamigen Labels. Der Preis ehrt den Familienzusammenhalt und ihre gemeinsame Mission, die das Unternehmen seit drei Jahrzehnten zu den renommiertesten Modemarken – Made in Germany – macht. Nach ihrem Diplom an der Fachhochschule Bielefeld machte sich die studierte Designerin 1984 selbstständig, später baute sie die Marke mit ihrem Mann Hans-Jörg Welsch zu einem international bekannten Luxuslabel auf, das seither eine avantgardistische und unverwechselbare Handschrift trägt. Ihr gemeinsamer Sohn, der 31-Jährige Maximilian Welsch, ist Absolvent der Königlichen Akademie für Mode in Antwerpen und kennt das Unternehmen seit Kindertagen. Heute führt er den Betrieb mit Unterstützung seines Teams und der Familie weitestgehend selbstständig.

„Modeaward“ 2023 geht an Annette Görtz: Eigener Store auf der Düsseldorfer Königsallee

Zur Landeshauptstadt haben Annette Görtz und ihre Familie einen engen Bezug: „Düsseldorf war zu Beginn meiner Karriere mein Sprungbrett in die Welt“, sagt die Preisträgerin. Heute, mit Vertretungen in Amsterdam, London, Zürich, Barcelona, New York und Sydney, sei Düsseldorf immer noch ihre Basis, sagt sie – getreu ihrem Schaffensmotto „sich treu bleiben.“ Repräsentative Showrooms, zuerst die alte Schokoladenfabrik an der Kaiserswerther Str. und aktuelle die Gründerzeitvilla direkt an der Cecilienallee unterstreichen den Anspruch des Labels. Im eigenen Retail-Store MILIAN auf der Königsallee, verkauft die Unternehmerfamilie in bestem Markenumfeld ihre eigene Brand, aber auch internationale Labels wie Dries van Noten, Issey Miyake, Jil Sander oder Maison Margiela.

„Ich bin gerührt und freue mich sehr über diese ganz besondere Auszeichnung. Der Modebusiness Award steht stellvertretend auch für alle, die meinen Weg begleitet und mich immer wieder neu inspiriert haben. Dazu gehören mein Mann, der meine Kreativität als Designerin in die richtige Richtung gelenkt hat sowie natürlich mein Sohn, der mich mit seinen zukunftsweisenden Ideen begeistert. Wir arbeiten alle sehr gerne in Düsseldorf, denn die Stadt bietet für uns als Unternehmen optimale Möglichkeiten, unser Business zu gestalten“, kommentierte Görtz persönlich ihre Auszeichnung.

„Modeaward“ 2023 in Düsseldorf: Geladene Promis und Gäste

Zu den Gästen des exklusiven Events gehörten Unternehmer, Modeschöpfer, Vertreter national und international bekannter Marken sowie Geschäftsführer namhafter Modehäuser.

Aline Müller-Schade (Munich Fashion Company/ The Supreme Group)

Thomas Ganter (L+T Osnabrück)

Julius Brinkmann (Bugatti)

André und Alexander Baum (C.E.d.E.R. Gmbh)

Richard Heinemann (Konditorei und Confiserie Heinemann)

Marie Bernal (Modehaus Beck und Brautmoden Marie Bernal)

Andreas Rebbelmund und David Zimmermann (Breuninger Düsseldorf)

Norbert Sandrock (Peek & Cloppenburg Düsseldorf)

Henning Gerbaulet (Eterna)

Stephanie Kluth (Franzen)

Birte und Paul Prange (Prange Schuhe)

Christoph Huber (Garhammer)

Brigitte, Ralf und Tobias Schellenberger (Schera GmbH und Raffaello Rossi)

Stella Ahlers (Ahlers AG/ Baldessarini)

Thomas und Sandro Rath

Ulrike Kähler (Igedo Company)

Uta Raasch, Evelyn Hammerström (JADES)

Ricardo Ballarino und Karl Krumland (Live Fast Die Young)

Peter Graf (Hämmerle)

Peter Eberle (Zinser)

Karin-Brigitte Göbel (Stadtsparkasse Düsseldorf)

Arno Schmitz-Urban (Rheinmetall)

Michael Schulz (SchulzACO)

Heiko Wunder (Wunderwerk)

Marc Freyberg (BRAX)

Dirk Büscher (Marc Cain)

Wioletta Rosolowska (L’Oréal Deutschland)

Modebusiness Awards der vergangenen Jahre – die Gewinner

2015: Gerry Weber

2016: Evelyn Hammerström, Geschäftsführerin Jades

2017: Steffen Schraut

2018: Breuninger

2019: Marc Cain

2020: Thomas Rath

2021: Heiko Wunder, Geschäftsführer wunderwerk

2023: Annette Görtz

Alle weiteren Infos zu stattfindenden Messen, Events und Terminen in Düsseldorf 2023 findet ihr hier.