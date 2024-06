Info-Container und Info-Bikes zur Fußball-EM 2024 in Düsseldorf

Tausende Menschen aus anderen Städten Deutschlands und dem Ausland sind anlässlich der Fußball-EM nach Düsseldorf gekommen. Damit sich Fans und Gäste in der NRW-Landeshauptstadt zurechtfinden, wurden ein Info-Container auf dem Schadowplatz sowie flexible Info-Bikes im Stadtzentrum aufgebaut. Die neuen Angebote erfreuten sich dabei großer Beliebtheit.

Info-Container und LED-Screens am Schadowplatz

Der eigens für die Fußball-Europameisterschaft eingerichtete Info-Container auf dem Schadowplatz dient während des Turniers als zusätzliche Anlaufstelle für Besucher der Stadt. Freiwillige, Mitarbeitende von Visit Düsseldorf und nationale Fan-Projekte stehen hier bereit, um Fragen der Gäste zu beantworten und Unterstützung zu bieten. Besucher aus aller Welt erhalten an diesem Info-Point alle wichtigen Informationen rund um das Event und die Stadt Düsseldorf.

Neben allgemeinen touristischen Auskünften werden auch spezifische Fragen zum Fußballturnier beantwortet. Zusätzlich fungiert der Info-Container als „Fan Embassy“ für Fans aus Österreich und der Ukraine, die an den Spieltagen sowie einen Tag davor und danach von ihren nationalen Fan-Verbänden betreut werden.

Ein LED-Screen am Container liefert dabei aktuelle Informationen Fußball-EM. Hier werden die wichtigsten Informationen für Fans sowie Eindrücke der Fotostrecke „Albärt in Düsseldorf“ gezeigt, die Visit Düsseldorf mit dem EURO-Maskottchen aufgenommen hat.

Mobile Info-Bikes im ganzen Stadtzentrum unterwegs

Neben dem zusätzlichen Info-Container auf dem Schadowplatz sind zwei mobile Info-Bikes im Stadtzentrum unterwegs, um flexibel auf den Informationsbedarf der Stadtbesucher einzugehen. Diese sind nicht an feste Standorte gebunden und können dort eingesetzt werden, wo der Bedarf am größten ist. An den Bikes erhalten Gäste individuelle Geheimtipps, wie sie eine gute Zeit in Düsseldorf haben können.

Darüber hinaus gibt es weitere mit Freiwilligen besetzte Info-Points, beispielsweise am Flughafen und Hauptbahnhof. Am Container, an den mobilen Info-Bikes und an den An-/Abreise-Stationen werden Gutscheine für das offizielle Stadionposter der Host City verteilt, die, solange der Vorrat reicht, in der Tourist-Info in der Altstadt eingelöst werden können. Das Poster wurde speziell für das Turnier von dem Düsseldorfer Illustrator Henk Wyniger gestaltet.

Öffnungszeiten und Verfügbarkeit Die Öffnungszeiten des Info-Containers sind während der Gruppenphase flexibel gestaltet:

An Spieltagen in Düsseldorf: 10 bis 20 Uhr

An allen restlichen Spieltagen außerhalb von Düsseldorf: 12 bis 20 Uhr

An den Ruhetagen (27. und 28. Juni): geschlossen

Die Öffnungszeiten können sich je nach Bedarf ändern.

Stadt will reibungslosen Ablauf der EM unterstützen

Die erweiterte Anzahl an Info-Points zielt darauf ab, den erhöhten Besucherzahlen und den damit verbundenen Fragen und Anliegen gerecht zu werden. Die Maßnahme soll einen reibungslosen Verlauf der EM unterstützen. Darüber hinaus sollen Besucher dazu inspiriert werden, ihren Aufenthalt zu nutzen, um die Stadt auch touristisch und kulturell zu entdecken und kennenzulernen.

„Mit unseren zusätzlichen Informationsangeboten möchten wir sicherstellen, dass sich alle Besucherinnen und Besucher der Uuefa Euro 2024 in Düsseldorf willkommen und bestens betreut sowie informiert fühlen. Unsere Mitarbeitenden und Volunteers stehen bereit, um Fragen zu beantworten und Hilfestellungen zu geben, sodass alle Gäste ihren Aufenthalt in unserer schönen Stadt genießen können“, sagt Jens Ihsen, Geschäftsführer von Visit Düsseldorf in einer Pressemitteilung.