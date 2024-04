Luniz lässt die „Old but Gold“ im Stahlwerk bouncen – alle Fotos

Wenn die „Old but Gold“ ins Stahlwerk ruft, dann heißt es: Bloß nicht schüchtern sein! Die Generation Ü30 bewies den Kids von heute eindrucksvoll, wie das auf dem Dancefloor auch ganz ohne wilde Verrenkungen funktioniert. Die Stars der Party: Luniz („I Got 5 On It“) ließen es nicht zu, dass irgendwelche Füße am Boden blieben. Die passende Unterstützung gab es von Teddy-O, Say Whaat und Easy – ein Musikpaket zum glücklichen Bouncen und Boden bohnern.

