Stille um geplante Bistro-Eröffnung von Steffen Henssler in Düsseldorf – Fans werden ungeduldig

Im April 2021 kam TV-Koch Steffen Henssler mit seiner Geschäftsidee erstmals nach Düsseldorf: Im Steigenberger Parkhotel ließ er seine Sushi-Kreationen für den GO-Lieferdienst anrichten und mit kleinen Smart-Flitzern bis nach Hause liefern. Nun will Henssler sein Angebot ausweiten und ein eigenes Bistro in der Innenstadt eröffnen.

Die Location und das Konzept stehen fest – nicht aber die Eröffnung. Geplant war ein Termin im April, doch dieser liegt längst in der Vergangenheit. Stattdessen wird die Stille um Hensslers Pläne in Düsseldorf lauter.

Bistro von Steffen Henssler in Düsseldorf: Geplanter Eröffnungstermin im April gerissen

Im Frühjahr hatte Matthias Weise, Geschäftsführer der Go by Steffen Henssler Delivery & Events GmbH, Details bekannt geben. Die Eröffnung für das Bistro „Go by Steffen Henssler“ nahe der Königsallee war für April 2023 geplant. Doch offensichtlich verzögert sich die Eröffnung mindestens bis in den Sommer hinein. Antworten und Erklärungen rund um die verpatzte Eröffnung sucht man vergebens – auf Tonight-News-Anfragen wurde nicht reagiert.

Auch an der geplanten Location ist nichts weiter als dunkle Leere aufzufinden – keine Plakate, die das neue Schmuckstück Hensslers an Ort und Stelle bewerben. Weise erklärte noch im Frühjahr, dass aktuell noch per Anzeige ein Franchise-Partner mit der Aussicht auf weitere Standorte in der Region gesucht werde.

Eröffnung von GO by Steffen Henssler in Düsseldorf verspätet sich: Die Reaktionen im Netz Im Internet zeigte sich die potenzielle Henssler-Kundschaft uneins. Besonders auf Facebook sorgte die Ankündigung der GO-Neueröffnung für gespaltene Gemüter. „Naja, das Ahoi in Travemünde ist auch nicht grad‘ der Burner – halt moderne Frittenbude“, schreibt eine Nutzerin. Ein weiterer User erhoffte sich stattdessen genau diese nordische Seite Hensslers: „Das Ahoi wäre mal was interessanteres für Düsseldorf“. Andere äußerten negative Kritik über den TV-Koch selbst. „Sehr unsympathisch und viel zu oft im TV“ und „Ne, nicht noch einer von denen! Das Scheitern ist doch quasi vorprogrammiert“, lasen sich einige der Kommentare. Auf Instagram schwärmte ein Gast noch vom Besuch im Frankfurter GO: „Mehr geht nicht. Wir waren gestern da und haben eine wahre Gaumenexplosion gezaubert und einen mega Service geleistet bekommen. Ein gelungener, wundervoller Abend. Wir kommen sowas von wieder!“ Auch die Posts auf dem Insta-Account von GO by Steffen Henssler sorgten für Begeisterung. Besonders die Optik der fein drapierten Sushi Rolls schien zu beeindrucken: „Wow, das sieht aus wie Kunst!“ Angekündigt wurde die Düsseldorf-Eröffnung im April, doch mittlerweile ist fast Sommer. Mittlerweile zeigen sich Düsseldorfer Fans auf Instagram ungeduldig, denn auch der GO-Sushi-Lieferdienst ist bislang stillgelegt: „Wann kommt Düsseldorf wieder?“, schreibt eine Nutzerin unter einem Post des GO-Accounts. Und: „Kommt der Düsseldorf-Spot wieder? Wir vermissen euer Sushi!“ Auch auf das geplante Bistro in der Düsseldorfer Innenstadt scheinen viele Augen gerichtet: „Wann macht euer Laden in Düsseldorf auf?“. Auf die Kommentare wurde bislang jedoch nicht reagiert.

GO by Steffen Henssler in Düsseldorf: Seit 2021 mit Sushi-Lieferdienst in der Stadt

Nachdem das GO im Steigenberger Parkhotel startete, ging es mit dem Lieferdienst in den Hafen nach Neuss. „Der Umzug nach Neuss hat uns die Möglichkeit geboten, das aktuelle Liefergebiet komplett beizubehalten und es noch einmal stark auszuweiten und dabei unsere Produktionskapazität deutlich zu erhöhen“, sagte dazu vor einem Jahr eine Sprecherin Hensslers. Seither ist das Team um Henssler in der ehemaligen Hafenbrasserie Bohai ansässig. Was steckt aber hinter dem Konzept von GO by Stefen Henssler?

GO by Steffen Henssler in Düsseldorf: Das Konzept

Wie der TV-Koch verrät, ist das Ganze nicht eine fixe Idee gewesen: „Die Idee zu GO by Steffen Henssler brodelte schon eine ganze Weile in mir und jetzt haben wir die Vision zum Leben erweckt. Entstanden ist ein Restaurant, dass Sushi und Sashimi noch mal anderes interpretiert und kulinarisch auf eine neue Stufe hebt“, so Henssler. Dahinter steckt die Liebe zur asiatischen Küche, zubereitet auf die Art und Weise eines Sushi-Meisters und Spitzenkochs. Das GO gibt es mittlerweile mehrfach in Deutschland: in Hamburg, Berlin, Sylt und Frankfurt. Bald reiht sich mit der Düsseldorfer Filiale das fünfte Bistro in die GO-Familie.

GO by Steffen Henssler in Düsseldorf: So könnte das Restaurant aussehen

Auf Instagram präsentiert sich das im Juli 2022 eröffnete Bistro in Frankfurt elegant und modern. Hinter dem Design steckt unter anderem Steffen Henssler höchstpersönlich: „Das GO ist mein jüngstes Baby und mein ganzer Stolz. Hier habe ich noch mal richtig Hand angelegt und nicht nur bei der Speisekarte, sondern auch beim Design, Look und Gesamtkonzept mein ganzes Herzblut reingelegt“, so Henssler auf der Website.

Die Atomsphäre im GO erinnere laut Henssler fast ein bisschen an einen Club: „Dunkel, Mucke und gute Drinks. Im Sommer haben wir dann auch draußen ordentlich Platz für unsere Gäste: Wir splitten die Terrasse in einen Selfservice-Bereich im Stil eines urbanen Beach Clubs und einen Restaurantbereich.“

GO by Steffen Henssler in Düsseldorf: Wie sieht die Speisekarte aus?

Die Speisekarte soll insgesamt wie bei den anderen GO-Restaurants ausgerichtet sein: Hauptsächlich asiatische Gerichte – diese sind für eine Stadt mit Deutschlands größter japanischer Community wie gemacht. Da gibt es zum Beispiel Healthy Sushi Tacos mit Lachs-Sashimi und Ponzu, Nordic Rolls mit konfierten Kirschtomaten, Tempura-Spargel, Avocado und Gurke umhüllt von flambiertem Lachs oder Shiso mit Nussbutter-Panko und Wasabi-Sesam. Unter den Sushi-Variationen stehen beispielsweise Crispy-Lachs-Maki oder Red Hulk Rolls. Auch vegetarische und vegane Speisen sollen im GO in Düsseldorf angeboten werden. Außerdem können Gäste auch neue Signature Dishes und hausgemachte Cocktails wie Japellini mit Sake, Lychee, Limette und Passionsfrucht erwarten.

GO by Steffen Henssler in Düsseldorf: Wie viel kosten die Gerichte? – Preis-Übersicht

Preislich lässt sich das GO in die höherpreisigen Asia-Restaurants einstufen. Vorspeisen wie Edamame gibt es für 9 Euro, Bowls mit Lachs-Sashimi, Rote Bete, Shiso-Salat und Trüffel-Ponzu für 22 Euro. Maki Rolls (8 Stk.) gibt es ab 7 Euro, Sashimi (3 Stk.) ab 9 Euro. Klassische Rolls mit Thunfisch oder Garnele und Avocado (8 Stk.) gibt es ab 15 Euro. Special Rolls (8 Stk.) wie die Pink Veggie Roll gibt es ab 13 Euro. Ein Omakase-Sieben-Gang-Menü kostet euch 130 Euro pro Person. Cocktails schlagen mit 15 Euro zu Buche. Für den Preis erwarten Gäste wohl mindestens ein erinnerungswürdiges Geschmackserlebnis.

GO by Steffen Henssler in Düsseldorf: Wo eröffnet das Bistro?

Die Location für Hensslers neues Gastro-Baby ist jetzt auch bekannt: Der TV-Koch hat sich für die Räumlichkeiten an der Breite Straße in der Stadtmitte direkt neben dem Laki’s entschieden, an der sich vorher die Salatbar Greenkarma befand. „Die Location ist ein kleines Bistro mit cooler Terrasse“, sagt Matthias Weise der Rheinischen Post. Der Geschäftsführer der Go by Steffen Henssler Delivery & Events GmbH spricht dabei von einem „kleinen Restaurant und Pick-up“ – den GO-Lieferdienst soll es dementsprechend weiterhin geben. Drinnen sind etwa 30 Plätze, draußen 60 Plätze geplant. Die Location ist also für die warmen Sommermonate gewappnet.

Adresse: Breite Straße 28, 40213 Düsseldorf

Steffen Henssler und HSV-Präsident Marcell Jansen: Restaurant in Hamburg geschlossen

Nicht ganz so gut lief es für die Zusammenarbeit von Henssler mit HSV-Präsident Marcell Jansen im „Kinneloa“: Das 2019 in der Hamburger Europa Passage eröffnete Restaurant musste Anfang Februar 2023 schließen. Nach eigenen Angaben ging eine sechsstellige Summe in das Projekt, zum Start wurde es gefeiert – umso tragischer, dass der Laden nun nach der harten Corona-Phase, ausstehenden Mieten und gescheiterten Verhandlungen in die Insolvenz rutschte.

Neben dem neuen Bistro in Düsseldorf hat Henssler für die Zukunft aber noch ein weiteres Ass im Ärmel: ein weiteres „Ahoi“ soll nach Osnabrück kommen. Es wäre das elfte Restaurant, weitere Standorte finden sich unter anderem auch in Köln, Hamburg und Bremen.

Steffen Henssler: Das müsst ihr über den beliebten TV-Koch wissen

Als Koch und Entertainer ist Steffen Henssler unter anderem regelmäßig bei der Vox-Kochsendung „Grill den Henssler“ zu sehen. Aktuell ist er in der neuen Kochshow „Krümelmonsters Foodie Truck mit Steffen Henssler“ auf RTL+ und Super RTL zu sehen. Er betreibt mehrere Restaurants und ist mit seinem GO-Lieferdienst fast flächendeckend in Deutschland unterwegs. Im April und Mai tourt er mit seinem eigenen Bühnenprogramm „Manche mögens heiß“ durchs Land.

In seinen Projekten ist stets die asiatische Küche im Fokus, denn mit Sushi beschäftigt sich Henssler schon lange. Nach einem Lotto-Gewinn verwirklichte er sich den Traum vom Titel als Sushi-Meister an der Sushi-Akademie in Los Angeles und absolvierte als erster Deutscher die Ausbildung als Professional-Sushi-Chef.