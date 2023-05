Düsseldorfer Imbiss bietet Döner zum Spottpreis – so schmeckt der Kebab für 1,99 Euro

Hohe Energiekosten und steigende Inflation haben in den vergangenen Monaten dafür gesorgt, dass es zu Preissteigerungen in fast jeden Bereich gekommen ist. Während man früher vielerorts für eine Döner-Tasche 3 bis 4 Euro zahlte, sind heute Preise von 6 bis 8 Euro oft der Standard.

Da kommt es wie gerufen, dass sich das Imbiss-Lokal Dene & Gör eine ganz besondere Aktion für seine Gäste überlegt hat: Im Zuge seiner Neueröffnung nach einer Renovierung bietet das Schnell-Restaurant die Döner-Tasche vom 15. Mai (Montag) bis zum 18. Mai (Donnerstag) für nur 1,99 Euro an. Ob der Spottpreis-Kebab in Düsseldorf auch schmeckt? Tonight News war am Neueröffnungstag vor Ort und hat ihn für euch getestet.

1,99-Euro-Döner in Düsseldorf: So lief die Aktion am Eröffnungstag ab

Bevor wir unsere Bestellung aufgeben konnten, hieß es erst einmal: warten. Vor dem Döner-Laden hatte sich eine lange Schlange gebildet, die während unseres Besuchs kurz vor 17 Uhr fast bis zur Kreuzung Oststraße/Graf-Adolf-Straße reichte. Mehr als eine halbe Stunde mussten wir anstehen, bis wir in die Nähe des Tresens kamen und den drei Mitarbeitern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen konnten. Diese wirkten sichtlich gestresst. Rasend schnell nahmen sie die Bestellungen der Kunden auf, schnitten Fleisch vom Spieß und belegten die Fladenbrote mit den entsprechenden Zutaten.

Mittlerweile waren auch wir endlich an der Reihe und bestellten uns den Kebab mit Kalbfleisch, Cocktail-Soße und dem bekannten Döner-Grünzeug. Neben Kalbfleisch wurde auch Döner mit Hähnchenfleisch angeboten, ebenfalls zum Preis von 1,99 Euro. Weitere Aktions-Angebote konnten wir während unseres Besuchs nicht entdecken.

Ein Blick auf die reguläre Speisekarte von Dene & Gör verriet außerdem, dass die Döner-Tasche außerhalb des Angebot-Zeitraums mit 6 Euro zu Buche schlägt. An den Aktionstagen sparen Döner-Liebhaber demnach 4 Euro pro Dönertasche beziehungsweise erhalten für den regulären Preis gleich drei Kebab.

1,99-Euro-Döner in Düsseldorf: Angebot wird gut angenommen

Uns interessierte, wie viele Döner am Eröffnungstag über die Ladentheke gingen, doch bei all dem Trubel und Andrang konnten die Mitarbeiter nicht wirklich mitzählen, wie viele Kebabs sie verkauften. Der Tag sei „eine Katastrophe“, sagte uns ein Dene-&-Gör-Mitarbeiter. Während er unser Essen zubereitete, verriet er uns zudem, dass sich heute bereits der dritte Dönerspieß auf dem Grill drehe. Gewinn mache der Imbiss mit dem Angebot nicht. Es handle sich um eine reine Promo-Aktion, um die Wiedereröffnung des Ladens zu feiern, wurde uns erklärt.

Nach über einer halben Stunde hielten wir dann unseren Döner endlich in der Hand und bemerkten beim Verlassen des Lokals, dass sich die Warteschlange während unseres Besuchs mehr als verdoppelt hatte. Nun standen die Leute sogar bis in die Oststraße hinein an, um sich den günstigen Kebab zu ergattern.

1,99-Euro-Döner in Düsseldorf: Wie schmeckt der Kebab zum Spottpreis?

Doch wie genau schmeckt denn nun der Angebots-Döner? Was bekommt man hier für 1,99 Euro geboten? Auf den ersten Blick unterschied sich die günstige Variante nicht von einem herkömmlichen Kebab. Sowohl in Sachen Größe als auch Inhalt wurde nicht gespart. Auch im Geschmackstest konnte der Aktions-Snack überzeugen: Das Fladenbrot war knusprig, das Fleisch gut gewürzt und das Gemüse frisch. Besonders angetan waren wir von der Cocktail-Soße. Diese schmeckte angenehm süß und hatte einen leicht tomatigen Touch, was einen tollen Kontrast zum würzigen Eigengeschmack des Kebabs bildete.

Wer sich selbst ein Urteil vom Spottpreis-Kebab machen möchte, hat noch bis Donnerstag (18. Mai) die Gelegenheit dazu. Dene & Gör findet ihr auf der Graf-Adolf-Straße 58. Mit der Straßenbahn 706, 708 und 709 (Haltestelle: Berliner Allee) oder mit den U-Bahnlinien U72, U73 und U83 (Haltestelle: Graf-Adolf-Platz) seid ihr schnell am Ziel.

Unser Tipp: Um lange Wartezeiten zu vermeiden, solltet ihr die Mittagspause und die Feierabendzeit meiden. Kommt am besten nachmittags zwischen 15 und 16 Uhr vorbei.