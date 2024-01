Kö on Ice endet am Sonntag – Veranstalter mit der Saison zufrieden

Wer noch einmal eine Runde auf dem Eis in Düsseldorfs wohl schönster Kulisse drehen möchte, der hat auf der Königsallee noch bis Sonntag (14. Januar) die Gelegenheit dazu: Dort lockt die mobile Winterwelt Kö on Ice zu vergnügten Stunden mit Freunden oder der Familie. Nach dem Ende der Saison wird die Schlittschuhbahn mit kleiner Eisstockschieß-Arena dann abgetaut. Bis dahin hat auch die Almterrasse direkt nebenan geöffnet. Danach wird sie in Teile zerlegt und bis zur kommenden Saison eingelagert.

An der Alm und den Ständen waren rund 80 Menschen beschäftigt. Das Eis taut ab dem 15. Januar drei Tage lang ab. Danach kann dann der komplette Abbau beginnen. Der Abbau der Eisbahn wird dabei rund eine Woche in Anspruch nehmen. Dabei werden mehr als 100 Tannenbäume in Sattelschlepper eingeladen. Abgenommen werden auch 600 Meter Lichtgirlanden, die zum Trocknen in eine Halle gehangen werden.

Lange Schlangen am Wochenende vor der Winterwelt

Ob auf der Almterrasse oder der Eisbahn – vor allem am Wochenende gab es immer wieder lange Warteschlangen, wenn das Wetter mitspielte. Gerade am Wochenende kamen sehr viele Besucher aus den Nachbarländern, vor allem aus den Niederlanden.

Das Eisstockschießen hat sich ebenfalls zum absoluten Renner entwickelt. Die Bahn war ein Experiment, das sich für Betreiber Oscar Bruch jr. gelohnt hat. „Damit haben wir rund 40 Prozent Energiekosten eingespart“, sagt er in einer offiziellen Pressemitteilung und ergänzt: „Die Bahn wird es nächstes Jahr wieder geben.“ Wegen der großen Nachfrage können schon ab August Termine online gebucht werden.

Auch für Schüler gab es in dieser Saison wieder eine besondere Aktion: So durften diese morgens gratis Runden auf dem Eis ziehen. Laut den Betreibern sollen rund 200 Schulklassen, auch aus dem Umland, das Angebot wahrgenommen haben. Die ganze Spielzeit sei bereits im Herbst ausgebucht gewesen.

Veranstalter von Kö in Ice mit der Saison zufrieden

Mit der Saison zeigt sich Betreiber Bruch sehr zufrieden: „Die Alm hat sich als Publikumsmagnet entpuppt. Es gab viele Firmenveranstaltungen, vor allem Weihnachtsfeiern von 40 bis 200 Personen.“

Ein Termin für die Rückkehr der Eisbahn steht bereits fest: So sollen die Winterwelt und die Alm im November 2024 wieder auf der Kö aufgebaut werden.