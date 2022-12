Flötzinger Winterwelt im Treibgut & Stahlwerk Düsseldorf: Öffnungszeiten, Programm – alle Infos

Weihnachtsmärkte erfreuen sich in diesen Tagen größter Beliebtheit. Zum ersten Mal dabei ist die Flötzinger Winterwelt im Treibgut und Stahlwerk Düsseldorf. Programm, Öffnungszeiten und kulinarische Genüsse – bei uns erfahrt ihr alles zum Adventsmarkt in Lierenfeld.

Zahlreiche liebevoll gestaltete Holzhütten und Attraktionen laden zu einem vorweihnachtlichen Besuch vor Ort ein. Vom 6. bis 23. Dezember öffnet der Weihnachtsmarkt seine Pforten.

Flötzinger Winterwelt 2022 im Treibgut & Stahlwerk Düsseldorf: Veranstaltungs-Highlights

Für Musikfans gibt es auf dem Weihnachtsmarkt ein abwechslungsreiches Programm: Neben täglich wechselnden DJs stehen Live-Musik und Partys auf dem Programm. Kult ist natürlich der Auftritt von Guildo Horn am 9. Dezember. Fans der elektronischen Musik kommen bei der „Feier Rhein Winteredition“ am 18. Dezember auf ihre Kosten. Wer es eher schräg mag, für den ist die „Schrille Weihnacht“ mit der KG Regenbogen am 19. Dezember genau die richtige Veranstaltung. In Anlehnung an den „Pink Monday“ auf der Rheinkirmes soll es hier bunt und ausgelassen werden.

Das Winterwelt-Closing am 23.Dezember steht dann im Zeichen der Klassik: Die Swinging Funfares treten als krönender Abschluss auf und werden neben ihren bekannten Hits sicherlich auch mit einigen weihnachtlichen Klassikern auf das bevorstehende Fest einstimmen.

Freitag, 9.12.2022 von 18-0 Uhr: Weihnachten mit Guildo / Konzert ab 20.30 Uhr im Stahlwerk / Tickets 36€ zzgl. Gebühr

Sonntag, 11.12.2022 von 14-21Uhr: Plattenbörse im Stahlwerk ab 11 Uhr Tickets vor Ort / Eintritt 5 €

Sonntag, 18.12.2022 von 14-21 Uhr: Feier Rhein Winteredition

Montag, 19.12.2022 von 18-23 Uhr: Schrille Weihnacht mit der KG Regenbogen

Donnerstag, 22.12.2022 von 18-23 Uhr Familien-Special mit vielen Überraschungen

Freitag, 23.12.2022 von 18-23 Uhr: Abschlusskonzert mit den Swingings Funfares

Flötzinger Winterwelt im Treibgut & Stahlwerk: Eisstockschießen auf 14 Metern

Wer sich neben den kulinarischen Genüssen und der musikalischen Unterhaltung noch ein wenig sportlich betätigen möchte, kann dies beim Eisstockschießen tun. Auf der neu angelegten 14 Meter langen Bahn, die aus synthetischem Eis besteht, kann man sich mit Freunden oder der ganzen Familie einen vorweihnachtlichen Schlagabtausch liefern.

Hier könnt ihr das Eisstockschießen buchen: https://stahlwerk.ticket.io

Flötzinger Winterwelt im Treibgut & Stahlwerk: Öffnungszeiten

Hier alle Öffnungszeiten der Flötzinger Winterwelt auf einen Blick:

6.12. bis 8.12.2022 von 18-23 Uhr

14.12. & 15.12.2022 18-23 Uhr

16.12.2022 von 18-0 Uhr

18.12.2022 von 14-21 Uhr

19.12.2022 & 20.12.2022 von 18-23 Uhr

22.12.2022 von 18-23 Uhr

23.12.2022 von 18-23 Uhr

Flötzinger Winterwelt im Treibgut & Stahlwerk: Anfahrt zum Weihnachtsmarkt

Direkt vor der Türe findet ihr die U-Bahn-Haltestelle Ronsdorfer Straße. Diese erreicht ihr mit der U75. Zum Stahlwerk kommt erreicht ihr auch mit dem 734 oder 736. Außerdem gibt es auch kostenlose Parkplätze direkt am Stahlwerk. Wenn ihr von außerhalb anreist kommt, könnt ihr eine der folgenden Adressen in euer Navi eingeben: Lierenfelder Straße, 40233 Düsseldorf.