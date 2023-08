Rheinwiesen nach Rheinkirmes 2023 stark beschädigt

Vom 14. bis zum 23. Juli fand in Düsseldorf die Rheinkirmes statt. Der Jahrmarkt auf den Oberkassler Rheinwiesen lockte in diesem Jahr rund vier Millionen Besucher an. Mittlerweile ist es auf den Festwiesen wieder ruhiger geworden. Nur noch vereinzelte LKWs und Container lassen vermuten, dass hier vor wenigen Tagen noch Tausende Menschen ausgelassen gefeiert haben.

Laut eines Berichtes des WDR sieht der Festplatz in Düsseldorf-Oberkassel derzeit allerdings ziemlich mitgenommen aus. Wegen des starken Regens der letzten Tage sei die Wiese am Rhein aufgeweicht und schwere LKWs hätten ihre Spuren in der Erde hinterlassen. Der Veranstaltungsort gleiche einem großen Haufen Matsch mit tiefen Einkerbungen.

Gemischte Meinungen über Zustand der Rheinwiesen nach Rheinkirmes 2023

Während dem Bericht zufolge einige Leute empört über den Zustand der Wiese seien und sich wünschen würden, dass die Rheinkirmes an einem anderen Ort stattfinde, finden andere die Aufregung völlig übertrieben. „Ich finde, man soll nicht so viel Aufhebens darum machen“, sagt Hans-Peter Schwemin von der Brauerei Kürzer dem Nachrichtensender. „Es hat halt geregnet, so dass es selbstverständlich Rückstände gibt.“ Die tiefen Reifenspuren im Schlamm müssten seiner Meinung nach jedoch auch nicht sein.

Auch für die Stadt Düsseldorf sei der Zustand der Oberkassler Rheinwiesen kein Grund zur Beunruhigung. „Das ist jedes Jahr das gleiche“, sagt ein Sprecher der Stadt dem WDR. „Der Veranstalter verpflichtet sich gegenüber der Stadt, die Rheinwiese in einem ordentlichen Zustand zurückzugeben“, heißt es weiter. Sobald die Wiederherstellung der Veranstaltungsfläche abgeschlossen ist, finde eine gemeinsame Begehung statt. Bei dieser müssten einzelne Stellen dann nochmal nachgebessert werden.

Höhere Summe zur Instandsetzung nach Rheinkirmes 2023 in diesem Jahr notwendig

Der St. Sebastianus Schützenverein Düsseldorf 1316 e.V, der die Rheinkirmes ausrichtet, rechne in diesem Jahr jedoch mit höheren Kosten für die Ausbesserung. Grund sei die starke Beanspruchung der Veranstaltungsfläche zwischen Rheinkniebrücke und Oberkassler Brücke.

Um diese wieder Instand zu setzen, sei ein Betrag von 40.000 Euro notwendig, wie Geschäftsführer Thomas König dem WDR mitteilt. Die Hälfte der Summe zur Wiederherstellung stelle dabei der Schützenverein zur Verfügung.